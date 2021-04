Serie B, ieri terza contro quarta… martedì ancora terza contro quarta

vedi letture

Un vero e proprio remake a distanza di settantadue ore.

Sabato, ieri, in occasione della 34esima giornata, la Salernitana, terza in classifica, ha ospitato il Venezia, quarto. Martedì pomeriggio, per il 35esimo turno, la Salernitana, ancora terza, sfiderà in casa il Monza, issatosi al quarto posto in graduatoria.

Quasi uno scherzo figlio di due risultati: il successo dei campani sui lagunari e la contemporanea vittoria dei brianzoli sulla Cremonese.

Ma se all’Arechi i granata hanno ribaltato un match che sembrava perso fra il 92’ e il 94’ (doppietta di Gondo), i biancorossi la Brianteo s’erano portati sul 2-0 in poco più di mezz’ora e hanno sofferto nel finale per l’autorete di Sampirisi.

Sono 10 i precedenti in Campania fra i due club. Per 9 volte i padroni di casa hanno raccolto punti (6 successi e 3 segni X). L’unico segno 2 in schedina ha circa settanta anni. Stagione 1955-1956, 0-1 all’11esima giornata. Man of the match: Milani, a rete dopo appena duecentoquaranta secondi dal fischio d’inizio dell’arbitro Famulari.

L’ultimo scontro diretto Salernitana-Monza di campionato è andato in scena nella stagione 2010-2011, 2-0 nel girone A dell’allora Lega Pro. Curiosità, a decidere quel match furono Szatmari e Legittimo, due calciatori che in tutto il torneo avrebbero marcato una sola rete a testa…

Com’è terminata la sfida un girone fa?

Successo dei Bagai per 3-0, Balotelli al 4’, Barillà al 45’, Armellino al 95’.

CONFRONTI DIRETTI A SALERNO (SERIE B E SERIE C)

10 incontri disputati

6 vittorie Salernitana

3 pareggi

1 vittoria Monza

15 gol fatti Salernitana

4 gol fatti Monza

PRIMA SFIDA A SALERNO (SERIE B)

Salernitana-Monza 2-0, 25° giornata 1951/1952

ULTIMA SFIDA A SALERNO (SERIE B)

Salernitana-Monza 2-0, 22° giornata 2000/2001