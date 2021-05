Spal-Frosinone, chi perde rischia play-off e play-out

Due scontri diretti al Mazza, uno in Serie A e l’altro in cadetteria, col Frosinone sempre vittorioso e a porta inviolata.

Nel 2016-2017 fu 0-2: Ciofani al 53’, Ariaudo al 60’.

Nel 2018-2019 ecco uno 0-3: Chibsah al 40’, Ciano al 53’, Pinamonti all’89’.

Un combinazione di fattori, conquistare i tre punti e non incassare reti al passivo, che in trasferta ai ciociari non riesce dallo scorso 24 ottobre 2020, Pescara-Frosinone 0-2.

Dopo la sosta i giallazzurri hanno ritrovato contro il Pisa quella vittoria, 3-1, che in campionato mancava dalla 27esima giornata, allora fu 2-1 a Cosenza.

Fra l’altro quello di sabato pomeriggio è stato il primo successo con mister Grosso al comando, prima c’erano stati 2 pareggi e 2 sconfitte.

La Spal al contrario viene dall’1-3 col Brescia (…proprio le Rondinelle rappresentano l’ultima squadra allenata dall’ex campione del mondo a Germania 2006 prima dell’arrivo nel Lazio).

Fra le mura di casa gli estensi non colgono i tre punti dal 20 marzo scorso, 1-0 al Cittadella dopo il cambio in panchina Marino-Rastelli.

All’andata, un girone fa, fu 2-1 per i biancazzurri: Kastanos al 25’, Esposito al 40’, Paloschi all’87’.

Entrambe le squadre non possono permettersi di lasciare punti per strada.

La Spal rischia di restare fuori dai play-off: 50 punti in classifica, 27 al Mazza (7V – 6X – 4P).

Il Frosinone potrebbe ritrovarsi in zona play-out: 43 punti in graduatoria, 23 lontano dallo Stirpe (6V – 5X – 6P).

CONFRONTI DIRETTI A FERRARA (SERIE A E SERIE B)

2 incontri disputati

0 vittorie Spal

0 pareggi

2 vittorie Frosinone

0 gol fatti Spal

5 gol fatti Frosinone

PRIMA E ULTIMA SFIDA A FERRARA (SERIE B)

Spal-Frosinone 0-2, 32° giornata 2016/2017