Torino solo vittorie col Benevento grazie a… un giocatore oggi in giallorosso

vedi letture

Il bomber delle sfide fra Benevento e Torino in Serie A stavolta giocherà con i campani.

Dopo essere stato decisivo nei due match della stagione 2017-2018, suo il gol vittoria al Vigorito e quello che sbloccò il punteggio dallo zero a zero all’Olimpico Grande Torino, Iago Falque domani sarà a disposizione di mister Inzaghi, arrivato in prestito proprio dai granata in occasione della precedente sessione di calciomercato.

Fra l’altro lo spagnolo ha rotto il ghiaccio con gli Stregoni proprio nell’ultimo turno di campionato, mercando gol nella sconfitta rimediata dal Crotone.

I precedenti nel massimo campionato strizzano l’occhio ai piemontesi, sempre vittoriosi e con la porta inviolata: a Benevento fu 0-1, a Torino 3-0 (di Niang e Obi le altre due reti).

Dando uno sguardo all’attualità… la compagine alla sua seconda stagione di A è reduce da un doppio KO, fra l’altro con identico punteggio: prima l’1-4 rimediato dall’Atalanta, poi quello incassato dal Crotone. Il club con più anzianità nel massimo campionato, invece, viene dal pareggio ad occhiali, vale a scrivere per 0-0, contro lo Spezia in un match giocato praticamente dall’inizio con l’uomo in più. Soprattutto da una settimana che ha visto l’avvicendarsi in panchina di Nicola a Giampaolo.

Nella classifica in corso di validità di ci sono 8 punti di differenza fra le due squadre, gli stessi che i giallorossi hanno raccolto sul proprio campo (2V – 2X – 5P) e i granata nelle gite fuori porta (2V – 2X – 5P).

CONFRONTI DIRETTI A BENEVENTO (SERIE A)

1 incontro disputato

0 vittorie Benevento

0 pareggi

1 vittoria Torino

0 gol fatti Benevento

1 gol fatto Torino

PRIMA E ULTIMA SFIDA A BENEVENTO (SERIE A)

Benevento-Torino 0-1, 3° giornata 2017/2018