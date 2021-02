Venezia (primo) contro Empoli (terzo)... e viceversa

Chissà se la prossima stagione nel palinsesto della Serie A ci sarà di nuovo un Empoli-Venezia?

L’unico precedente risale alla stagione 1998-1999, quando Zalayeta e Tonetto da un lato, la doppietta di Recoba sull’altro, fissarono il punteggio sul 2-2 alla 32esima giornata.

Le due compagini sono, infatti, ai vertici della classifica di B. I toscani primi con 45 punti (23 fra le mura di casa), i lagunari terzi con 41 (18 raccolti in esterna). Ma prendendo in considerazione soltanto i risultati del 2021 ecco che la graduatoria si ribalta. Gli arancioneroverdi con 2,13 punti/match risultano quelli dal passo più svelto, gli azzurri con 1,75 punti/match occupano il gradino più basso del podio.

In cadetteria rintracciamo 6 precedenti Empoli-Venezia. Dei veri e propri festival del gol. Ammontano, infatti, a 26 le marcature totali. Praticamente una media di 5 gol/match. Perché entrambe le squadre sono sempre andate a segno e il minimo di centri in un match è pari a 2, negli 1-1 del 1948-1949 e del 2019-2020.

Da 3 scontri diretti l’Empoli fa punti. Il più recente successo ospite risale al 2000-2001.

Chiudiamo ricordando che quella dell’ex Dionisi è rimasta l’unica formazione ancora imbattuta sul proprio campo. L’ultimo stop interno dell’Empoli risale al 27 luglio scorso, 1-5 col Cosenza.

CONFRONTI DIRETTI A EMPOLI (SERIE A, SERIE B E SERIE C)

13 incontri disputati

6 vittorie Empoli

4 pareggi

3 vittorie Venezia

24 gol fatti Empoli

19 gol fatti Venezia

PRIMA SFIDA A EMPOLI (SERIE B)

Empoli-Venezia 1-1, 15° giornata 1948/1949

ULTIMA SFIDA A EMPOLI (SERIE B)

Empoli-Venezia 1-1, 13° giornata 2019/2020