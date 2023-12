Live TMW Empoli, Andreazzoli: "Ho fatto i complimenti ai ragazzi, abbiamo avuto il piglio giusto"

vedi letture

20.35 - Buonasera, amiche e amici di TUTTOmercatoWEB! Tra qualche minuto avrà luogo la conferenza stampa dell'allenatore dell'Empoli Aurelio Andreazzoli dopo la partita contro la Lazio.

21.00 - Comincia la conferenza stampa.

Difficile commentare questo risultato, è stata una sconfitta immeritata?

"Ho fatto i complimenti ai ragazzi, hanno fatto quello che mi aspettavo. Con il piglio giusto e con le idee chiare, poi però ci sono gli avversari che te le sporcano. Hanno cominciato bene contrapponendosi con energia e credo che nella prima parte di gara abbiamo lasciato solo contropiede agli avversari, anche se loro sono maestri in questo. Non siamo stati fortunati in occasione del gol con quei rimpalli, cosa non successa a noi. Poi è stato bravo Provedel con diverse parate. Abbiamo giocato tanto nella loro area, ma i numeri non servono perché bastava guardare la partita. Dispiace non aver raccolto nel nostro momento migliore, perché eravamo meritevoli. Ho visto tanto entusiasmo dal pubblico, sono stati encomiabili"

Come ha visto il nuovo ritorno al 4-3-1-2?

"I ragazzi si sono comportati bene, con un sistema di gioco diverso. Non era facile, perché avevamo una squadra difficile da affrontare. Tutto quello che è successo è successo contro un avversario di tutto rispetto"

Quanto ha pesato l'assenza di Caputo? Porta stregata?

"L'assenza di Caputo pesa, perché ha qualità che a noi servono e qualità che ha nel suo bagaglio fisico e tecnico. Io non sono né credente né scaramantico, altrimenti bisognerebbe fare qualcosa per quella porta perché sembrava stregata"

Ha rivisto l'occasione del gol? Avete protestato per un fallo su Baldanzi.

Non conta niente che la riguardi ora, la guarderò con calma. Non voglio dare giudizi ma mi fido del comportamento dei professionisti. Certo, a volte non sono d'accordo ma non mi voglio mettere in questo tipo di discussione"

Come valuta la prova di Caprile?

"Caprile ha fatto bene, anche nel ruolo del portiere possiamo alternare i giocatori. Questo tiene tutti quanti vivi e dà soddisfazione"

Avete tenuto testa alla Lazio anche sul possesso palla.

"Contro l'Inter ho visto che in un frangente la Lazio ha tenuto palla per più di due minuti di fila. Sono bravi, non concederglielo stasera significa che abbiamo fatto un passettino in avanti importante. Manca purtroppo il resoconto, che è la classifica, ma arriverà"

21.11 - Finisce la conferenza stampa.