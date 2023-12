Live TMW Lazio, Sarri: "Bene all'inizio e alla fine della partita, ma sbagliamo troppe ripartenze"

20.40 - Buonasera, amiche e amici di TUTTOmercatoWEB! State per assistere alla conferenza stampa del tecnico della Lazio Maurizio Sarri dopo il match giocato contro l'Empoli.

21.19 - Comincia la conferenza stampa.

Ci voleva questa vittoria. Può essere una svolta?

"Per me abbiamo fatto meglio dopo il secondo gol, abbiamo gestito meglio. Noi abbiamo fatto bene all'inizio e alla fine, dopo i due cambi forzati abbiamo avuto difficoltà. La partita è stata difficile, poteva finire con qualunque risultato. Abbiamo vanificato diverse ripartenze"

Se Lotito si travestisse da Babbo Natale cosa le chiederebbe?

"Se viene Babbo Natale gli chiedo cinque-sei punti, poi me la gioco con questi. Dovete parlare di mercato col direttore, poi vediamo, ora è difficile ipotizzare"

In settimana ha messo un punto su di lei, può essere quello di partenza?

"La società è sempre stata ferma e decisa, non ho mai avuto sensazioni negative. Il direttore sta cercando da tempo di venire a capo della testa dei ragazzi e sta lavorando per la solidità del gruppo. Quando si parla di mentalità collettiva è sempre più difficile di quella di un singolo"

Avete fallito numerose ripartenze.

"L'ultima scelta non è stata sempre quella giusta, ci succede spesso non segnare o creare una occasione in superiorità numerica. Vogliamo metterlo a posto, ne abbiamo parlato anche in questi giorni"

Bene l'affinità tra Rovella e Guendouzi. Perché invece Castellanos non segna?

"Castellanos non soffre la pressione ma il fatto che sta sbagliando. Pensavo che si potesse sbloccare, ma Caprile è stato bravo a toccarla in angolo. Ho visto bene chi ha detto lei, ma anche Kamada. Rovella ci sta dando tanto in interdizione, dico anche Gila che sta facendo bene"

Come stanno Immobile e Luis Alberto?

"Ciro ha la sensazione che sia una vecchia cicatrice, speriamo non sia una nuova lesione. Per Luis Alberto è la solita zona pubica che si sta portando dietro da un mese, speriamo sia qualcosa di tendineo"

21.28 - Finisce la conferenza.