Bolivia-Suriname, formazioni ufficiali: in palio la finale playoff, c'è l'ex bolognese Denswil
TUTTO mercato WEB
Di seguito le formazioni ufficiali di Bolivia-Suriname, partita di playoff per andare ai Mondiali. Si gioca sul neutro di Monterrey, in Messico. E la vincente sfiderà la Repubblica Democratica del Congo
BOLIVIA (4-3-3): Viscarra; Medina, Haquín, Morales, Fernández; Robson Matheus, Cuellar, Vaca; Villamil, Monteiro, Miguelito. All. Oscar Villegas.
SURINAME (3-4-3): Vaessen; Anderson, Abena, Pinas; Van Gelderen, Bogarde, Boetius, Denswil; Piroe, Chery, Kerk. All. Henk ten Cate.
Altre notizie Mondiali 2026
Primo piano
Serie A
Serie B
Mantova, stagione finita per Meroni: il difensore è stato operato al collaterale del ginocchio destro
Serie C
Cambia la classifica del Girone C di Serie C: -5 al Siracusa. Rinviata al 31 marzo decisione Trapani
Pronostici
Calcio femminile