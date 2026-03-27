Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Finisce il sogno del Suriname: "Difficile da accettare ma abbiamo grande futuro davanti"

Finisce il sogno del Suriname: "Difficile da accettare ma abbiamo grande futuro davanti"TUTTO mercato WEB
© foto di Insidefoto/Image Sport
Oggi alle 08:56Mondiali 2026
Michele Pavese

Il sogno Mondiale del Suriname si è infranto a un passo dal traguardo, ma il futuro resta promettente. La sconfitta per 2-1 contro la Bolivia nella semifinale del torneo playoff intercontinentale ha chiuso la corsa, senza però cancellare le ambizioni di una nazionale giovane e in crescita. A Monterrey, la selezione caraibica aveva accarezzato l’impresa, portandosi in vantaggio e mantenendo il controllo del match per oltre un’ora. Poi, nella ripresa, il crollo: la reazione della Bolivia ha ribaltato il risultato, lasciando il Suriname con un grande rammarico per l’occasione sfumata.

Nonostante la delusione, nello spogliatoio prevale la fiducia. "Abbiamo tutti un grande futuro davanti", ha dichiarato l’attaccante Joel Piroe ai canali FIFA. "Prima della partita si diceva che avevamo giocato poco insieme, ma questo gruppo crescerà: staremo più tempo insieme e diventeremo più forti". Sulla stessa linea anche Gyrano Kerk, tra i più amareggiati dopo il fischio finale: "È difficile da accettare, perché era una grande opportunità. Fino al 60’ abbiamo fatto bene, poi dopo il loro primo gol tutto è cambiato. Ma dobbiamo restare positivi: abbiamo fatto conoscere il Suriname al mondo e torneremo più forti".

Con una rosa ricca di giovani talenti e margini di crescita evidenti, il Suriname guarda già al prossimo ciclo: l’obiettivo è arrivare ancora più competitivo alle qualificazioni per il Mondiale 2030.

Articoli correlati
Bolivia-Suriname, formazioni ufficiali: in palio la finale playoff, c'è l'ex bolognese... Bolivia-Suriname, formazioni ufficiali: in palio la finale playoff, c'è l'ex bolognese Denswil
La Bolivia sogna il Mondiale dopo 32 anni: dovrà battere il Suriname senza il fattore... La Bolivia sogna il Mondiale dopo 32 anni: dovrà battere il Suriname senza il fattore altitudine
Haps: "Venezia è speciale, sento il supporto dei tifosi. Suriname al Mondiale? Buone... Haps: "Venezia è speciale, sento il supporto dei tifosi. Suriname al Mondiale? Buone possibilità"
Altre notizie Mondiali 2026
Ancelotti non fa miracoli: il Brasile oggi sembra ancora distante dalle Nazionali... Ancelotti non fa miracoli: il Brasile oggi sembra ancora distante dalle Nazionali più forti
Finisce il sogno del Suriname: "Difficile da accettare ma abbiamo grande futuro davanti"... Finisce il sogno del Suriname: "Difficile da accettare ma abbiamo grande futuro davanti"
Mondiale 2026, sarà Giamaica-RD Congo l'altra finale degli spareggi intercontinentali... Mondiale 2026, sarà Giamaica-RD Congo l'altra finale degli spareggi intercontinentali
La Bolivia mette fine al sogno Mondiale di Suriname: 2-1 in rimonta, martedì la finale... La Bolivia mette fine al sogno Mondiale di Suriname: 2-1 in rimonta, martedì la finale con l'Iraq
Dopo Belfast, piange Dublino: anche l'Irlanda è fuori dai Mondiali. Rigori fatali... Dopo Belfast, piange Dublino: anche l'Irlanda è fuori dai Mondiali. Rigori fatali
Playoff Mondiali, colpaccio Kosovo in Slovacchia. Due partite ai supplementari Playoff Mondiali, colpaccio Kosovo in Slovacchia. Due partite ai supplementari
Al 90' è 1-1 tra Galles e Bosnia. A Cardiff servono i supplementari per decidere... Al 90' è 1-1 tra Galles e Bosnia. A Cardiff servono i supplementari per decidere chi affronterà l'Italia
Bolivia-Suriname, formazioni ufficiali: in palio la finale playoff, c'è l'ex bolognese... Bolivia-Suriname, formazioni ufficiali: in palio la finale playoff, c'è l'ex bolognese Denswil
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Tonali e Kean scacciano l'incubo Irlanda del Nord. Tanta fatica, ma serviva poco per togliersi la scimmia di dosso. Ora l'ultimo ostacolo, l'Italia non deve e non può avere paura. Tanti giocatori sotto tono, Gattuso pensi bene a chi mandare in campo
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Italia, adesso c'è la Bosnia: il Cigno di Sarajevo e un astro nascente della Serie A
Immagine top news n.1 Clima infuocato a Zenica per l'Italia. La federazione bosniaca: "Biglietti già esauriti"
Immagine top news n.2 Lukaku può andare via già a giugno. È stato un acquisto da squadra istantanea
Immagine top news n.3 Addio a Beppe Gol, Plastino, Alvino e De Giovanni ricordano Savoldi "il Bergamasco-Napoletano"
Immagine top news n.4 Bosnia ultimo ostacolo dell'Italia: le parole di Gattuso, Tonali e Kean verso la finale
Immagine top news n.5 L'Italia stacca il pass per la finale play-off, Irlanda del Nord battuta 2-0 a Bergamo
Immagine top news n.6 Mondiali 2026: tutti i risultati dei playoff e il programma delle 4 finali
Immagine top news n.7 Gattuso: "Fatto un passettino, ora dobbiamo scalare l'Everest. Servirà un'impresa"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Italia, perché di nuovo Bergamo. I nordirlandesi hanno già storto il naso Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Salah dice addio al Liverpool: quale sarà la sua prossima destinazione?
Immagine news podcast n.2 Una sorpresa clamorosa, un leader, i big in volo. L'analisi della Top 20 di TMW
Immagine news podcast n.3 Summit di Calciomercato al Milan. Tutti gli obiettivi di Allegri per la Champions
Immagine news podcast n.4 Missione Europa: vi sveliamo i piani mercato del Como di Fabregas
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Roma, quale big da sacrificare in estate? Il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Colomba: "Grande giocatore e uomo leale, Savoldi lascia grande vuoto"
Immagine news Altre Notizie n.3 Lorenzo Amoruso: "Napoli, Lukaku sta sbagliando. Fiorentina, su Gudmundsson..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Italia, adesso c'è la Bosnia: il Cigno di Sarajevo e un astro nascente della Serie A
Immagine news Serie A n.2 Juventus, sogno Lewandowski per l'attacco: emissari di Comolli ieri a Varsavia per il bomber
Immagine news Serie A n.3 Perché l’Italia giocherà in trasferta con la Bosnia: il ranking non c’entra
Immagine news Serie A n.4 Tutti su Kessie, a scadenza di contratto: Juventus, Roma e Inter. Nodo ingaggio
Immagine news Serie A n.5 Clima infuocato a Zenica per l'Italia. La federazione bosniaca: "Biglietti già esauriti"
Immagine news Serie A n.6 Inter, si punta dritto a Manu Kone per il centrocampo: Frattesi può essere la chiave
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Cesena, ci siamo per Mesure: sta trattando con la FA. Lunedì potrebbe raggiungere Cole
Immagine news Serie B n.2 Modena, Sersanti: "Il riscatto era una formalità. Felice di continuare il mio percorso qui"
Immagine news Serie B n.3 Monza, Caso: "Al numero 30 sono affezionato. Ho esordito con quello in Serie A..."
Immagine news Serie B n.4 Fredberg: "Rimarrò sicuramente alla Samp anche l'anno prossimo. C'è bisogno di stabilità"
Immagine news Serie B n.5 Un passo indietro per farne due avanti. Cerri: "Vorrei che Cesena fosse per me un nuovo inizio"
Immagine news Serie B n.6 Samp, avanti con Lombardo: ufficiale l’ingresso di Thomassen nello staff
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Dalla possibile B del Benevento alla Coppa, passando dal Trapani: i cinque lunghi giorni della C
Immagine news Serie C n.2 Asoli, l'appello del presidente ai tifosi: "Non andate ad Arezzo senza biglietto"
Immagine news Serie C n.3 Novara, Collodel: "La scintilla dopo il ko con la Pro Vercelli. Inevitabile credere nei playoff"
Immagine news Serie C n.4 Union Brescia, si è operato Di Molfetta: i tempi di recupero verranno valutati in seguito
Immagine news Serie C n.5 Cambia la classifica del Girone C di Serie C: -5 al Siracusa. Rinviata al 31 marzo decisione Trapani
Immagine news Serie C n.6 Ascoli pronto per la sfida all'Arezzo. Tomei: "Gara importantissima, non c'è bisogno di caricarla"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Italia-Irlanda del Nord
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Galles-Bosnia Erzegovina, playoff con tabù: i gallesi non hanno mai battuto i balcanici
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Italia-Irlanda del Nord, gli Azzurri non possono più sbagliare
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Sei squadre per un posto in Europa: sarà caccia alla Juve. Tanti scontri diretti in Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.2 Fra calcio, famiglia e l'avventura nel mondo della moda. Bonfantini della Fiorentina si racconta
Immagine news Calcio femminile n.3 Genoa, De La Fuente sulla salvezza: "Bisogna martellare la pietra. Zanetti mi dà consigli"
Immagine news Calcio femminile n.4 La Women's Europa Cup parla svedese: successi per Hammarby e Hacken
Immagine news Calcio femminile n.5 Goleada del Barcellona nel 'Clasico'. Il Bayern di Caruso vince a Manchester. I risultati di UWCL
Immagine news Calcio femminile n.6 Real Madrid-Barcellona, le formazioni ufficiali: tridenti stellari per entrambe
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Stovini: "La gavetta a Roma, il salto a Vicenza. A Lecce una salvezza storica" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Il momento è arrivato: ora serve essere tutti veri tifosi: io sto con Gattuso!