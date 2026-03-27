La Bolivia mette fine al sogno Mondiale di Suriname: 2-1 in rimonta, martedì la finale con l'Iraq

La Bolivia mette fine ai sogni Mondiali del Suriname, vince 2-1 in rimonta sul campo neutro di Monterrey e stacca il pass per la finale del playoff, dove dovrà vedersela contro l’Iraq, sempre nella città messicana. Dopo il vantaggio surinamese a inizio secondo tempo firmato da Van Gelderen (48’), la selezione del Sud America è venuta fuori e ha ribaltato la contesa grazie ai gol di Paniagua (72’) e di Miguelito su calcio di rigore (81’).

Nell’altra sfida della semifinale playoff delle aree americane, asiatica e africana c’è Nuova Caledonia-Giamaica che sarà disputata nella notte italiana, la cui vincente accederà all’ultimo atto contro la Repubblica Democratica del Congo. Questa partita (da disputarsi in località Zapopan, sempre in Messico), così come Bolivia-Iraq, sarà giocata alle ore 22 italiane di mercoledì 31 marzo. Le vincitrici voleranno ai Mondiali.