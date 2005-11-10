Ufficiale Anche Haiti cambia dopo il Mondiale: è addio con il CT francese Sebastien Migné

Continua il valzer delle panchine dopo il Mondiale 2026. L'ultimo commissario tecnico a lasciare il proprio incarico è Sebastien Migné, che non guiderà più la nazionale di Haiti. La Federazione calcistica haitiana ha annunciato la separazione consensuale dal tecnico francese di 53 anni, ponendo fine a un'esperienza iniziata nel giugno del 2024.

Nonostante le enormi difficoltà legate alla situazione politica e sociale del Paese, Migné è riuscito a centrare un traguardo storico, qualificando Haiti alla fase finale del Mondiale nordamericano. A causa del perdurare del conflitto interno, l'allenatore non ha mai avuto la possibilità di lavorare direttamente sul territorio haitiano, ma è comunque riuscito a costruire una squadra competitiva. Alla sua seconda partecipazione nella storia alla Coppa del Mondo, dopo quella del 1974, Haiti non è però riuscita a superare la fase a gironi. La selezione caraibica ha chiuso il proprio percorso con tre sconfitte: 1-0 contro la Scozia, 3-0 contro il Brasile e 4-2 contro il Marocco, risultati che hanno sancito l'eliminazione prima della fase a eliminazione diretta.

Con l'addio di Migné sale a tredici il numero dei commissari tecnici che hanno lasciato l'incarico al termine del Mondiale e l'elenco è inoltre destinato ad allungarsi ulteriormente. È già stato infatti annunciato che Didier Deschamps lascerà la guida della Francia al termine della finale per il terzo posto: il tecnico transalpino aveva comunicato da tempo la propria decisione di chiudere un ciclo durato oltre un decennio, indipendentemente dal risultato ottenuto in questo Mondiale.