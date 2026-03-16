Il talento Bouaddi conteso tra Marocco e Spagna: farà la sua scelta nei prossimi giorni

Determinato a partecipare ai Mondiali, Ayyoub Bouaddi dovrà presto sciogliere il nodo sul suo futuro internazionale. Il giovane centrocampista del Lilla, eleggibile sia per la Francia sia per il Marocco, è finito al centro di un vero e proprio duello tra le due federazioni e la sua decisione è attesa con grande interesse, soprattutto a Rabat.

A soli 18 anni, Bouaddi è diventato un titolare fisso nel Lille e le sue prestazioni in Ligue 1 non stanno passando inosservate. Dopo aver vestito le maglie di varie squadre giovanili transalpine, il talento dei Dogues è finito da tempo nel mirino del Marocco, che lo sta corteggiando con insistenza. Interpellato sul suo futuro dopo la vittoria contro il Rennes (2-1), il centrocampista ha preferito mantenere il riserbo: "Non ho ancora preso una decisione, vedremo". Una scelta che potrebbe comunque arrivare a breve: secondo le ultime indiscrezioni, la tendenza degli ultimi giorni sembra orientata verso il Marocco.

Uno dei fattori decisivi potrebbe essere proprio la prospettiva di giocare da protagonista il Mondiale del 2026. Nella nazionale francese la concorrenza è infatti altissima, con giocatori già affermati come Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni, N’Golo Kanté ed Eduardo Camavinga, oltre ai giovani Manu Koné e Warren Zaïre-Emery.

Optando per i Leoni dell’Atlante, Bouaddi avrebbe invece maggiori possibilità di partecipare alla prossima Coppa del Mondo e di scendere in campo, obiettivo che il giovane non ha mai nascosto. Dal canto suo, la federazione marocchina sta spingendo con decisione, e il nuovo commissario tecnico Mohamed Ouahbi ha già incontrato il giocatore e la sua famiglia nei giorni scorsi. Regna l’ottimismo: la risposta definitiva potrebbe arrivare a breve, anche perché il Marocco vorrebbe chiarire la situazione prima delle amichevoli di fine marzo contro Ecuador e Paraguay.