Tutti vogliono Bouaddi. Il Lille lo valuta 60 milioni e lui ammette: "A fine stagione tutto possibile"

Molti tifosi lo hanno scoperto la notte del 2 ottobre 2024, quando, nel giorno del suo 17° compleanno, ha brillato in Champions League contro il Real Madrid, regalando al Lille una vittoria prestigiosa. Da allora, l’ascesa di Ayyoub Bouaddi, arrivato a Lille nel 2021 dal Creil, non si è più fermata. Oggi diciottenne, il centrocampista incarna una sorprendente combinazione di maturità tecnica, disciplina tattica e serietà fuori dal campo, qualità che gli hanno permesso di diventare un titolare quasi fisso con Bruno Genesio.

Il Lille ha colto al volo l’occasione e ha blindato il suo gioiello fino al 2029, un rinnovo vissuto da Bouaddi come un atto di riconoscenza: "Sono orgoglioso di prolungare con il club della mia infanzia. Il LOSC mi ha dato tantissimo e ha accompagnato ogni tappa della mia crescita. Anche nei momenti difficili, i tifosi sono sempre stati al mio fianco".

Questo prolungamento, però, ha anche un’altra lettura perché permette al Lille di trovarsi in una posizione di forza in caso di cessione. E Bouaddi stesso, intervistato da L’Equipe, non esclude un trasferimento già nell’estate 2026: "Sono concentrato sulla stagione, ma a fine anno si prenderà una decisione. Tutto è possibile". Non mancano gli estimatori. Come anticipato nelle scorse settimane, PSG, Manchester United, Real Madrid, Inter, Bayern Monaco, Arsenal e Juventus hanno già manifestato il proprio interesse. Il club francese punta ad incassare almeno 60 milioni di euro, cifra che conferma quanto in alto sia già volato il valore del giovane talento francese.