Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Tutti vogliono Bouaddi. Il Lille lo valuta 60 milioni e lui ammette: "A fine stagione tutto possibile"

Tutti vogliono Bouaddi. Il Lille lo valuta 60 milioni e lui ammette: "A fine stagione tutto possibile"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Niccolò Righi
Oggi alle 08:12Calcio estero
Niccolò Righi

Molti tifosi lo hanno scoperto la notte del 2 ottobre 2024, quando, nel giorno del suo 17° compleanno, ha brillato in Champions League contro il Real Madrid, regalando al Lille una vittoria prestigiosa. Da allora, l’ascesa di Ayyoub Bouaddi, arrivato a Lille nel 2021 dal Creil, non si è più fermata. Oggi diciottenne, il centrocampista incarna una sorprendente combinazione di maturità tecnica, disciplina tattica e serietà fuori dal campo, qualità che gli hanno permesso di diventare un titolare quasi fisso con Bruno Genesio.

Il Lille ha colto al volo l’occasione e ha blindato il suo gioiello fino al 2029, un rinnovo vissuto da Bouaddi come un atto di riconoscenza: "Sono orgoglioso di prolungare con il club della mia infanzia. Il LOSC mi ha dato tantissimo e ha accompagnato ogni tappa della mia crescita. Anche nei momenti difficili, i tifosi sono sempre stati al mio fianco".

Questo prolungamento, però, ha anche un’altra lettura perché permette al Lille di trovarsi in una posizione di forza in caso di cessione. E Bouaddi stesso, intervistato da L’Equipe, non esclude un trasferimento già nell’estate 2026: "Sono concentrato sulla stagione, ma a fine anno si prenderà una decisione. Tutto è possibile". Non mancano gli estimatori. Come anticipato nelle scorse settimane, PSG, Manchester United, Real Madrid, Inter, Bayern Monaco, Arsenal e Juventus hanno già manifestato il proprio interesse. Il club francese punta ad incassare almeno 60 milioni di euro, cifra che conferma quanto in alto sia già volato il valore del giovane talento francese.

Articoli correlati
Lilla, il talento Bouaddi rinnova: "Qui ho trovato una famiglia, era naturale ricambiare"... Lilla, il talento Bouaddi rinnova: "Qui ho trovato una famiglia, era naturale ricambiare"
Tutte le big lo vogliono, Bouaddi rinnova con il Lilla: il 18enne firma fino al 2029... Tutte le big lo vogliono, Bouaddi rinnova con il Lilla: il 18enne firma fino al 2029
Occhi in Francia: Inter sul 18enne Bouaddi, anche la Juventus ed altre big si muovono... Occhi in Francia: Inter sul 18enne Bouaddi, anche la Juventus ed altre big si muovono
Altre notizie Calcio estero
Inter, la data del rientro di Dumfries è un mistero Inter, la data del rientro di Dumfries è un mistero
Tutti vogliono Bouaddi. Il Lille lo valuta 60 milioni e lui ammette: "A fine stagione... Tutti vogliono Bouaddi. Il Lille lo valuta 60 milioni e lui ammette: "A fine stagione tutto possibile"
Chelsea, Enzo Fernandez cambia... agenzia: verrà rappresentato da Javier Pastore... Chelsea, Enzo Fernandez cambia... agenzia: verrà rappresentato da Javier Pastore
Nemmeno un minuto per Mbappè in Real-City, Xabi Alonso: "Non poteva entrare" Nemmeno un minuto per Mbappè in Real-City, Xabi Alonso: "Non poteva entrare"
Il Barcellona è vicino all'egiziano Hamza Abdelkarim: sul 17enne c'era anche il Milan... Il Barcellona è vicino all'egiziano Hamza Abdelkarim: sul 17enne c'era anche il Milan
Rodrygo, dopo il gol l'abbraccio a Xabi Alonso: "Momento difficile ma siamo dalla... Rodrygo, dopo il gol l'abbraccio a Xabi Alonso: "Momento difficile ma siamo dalla sua parte"
Il Nantes è 17° e il tecnico Castro è in bilico. Lui attacca la stampa: "Siete irrispettosi"... Il Nantes è 17° e il tecnico Castro è in bilico. Lui attacca la stampa: "Siete irrispettosi"
Pafos, Carcedo: "Siamo orgogliosi delle nostra prestazione" Live TMWPafos, Carcedo: "Siamo orgogliosi delle nostra prestazione"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Finalmente la mano di Spalletti: che sia la svolta per la Juve? Conte in riserva di energie: ma il Napoli rischia di dire addio alla Champions. Scossone a Torino, Cairo prova la rivoluzione. La Fiorentina riuscirà a rialzarsi?
Le più lette
1 Juve, basta Koopmeiners in difesa? Costacurta: "Tre pericoli su quattro da suoi errori"
2 Finalmente la mano di Spalletti: che sia la svolta per la Juve? Conte in riserva di energie: ma il Napoli rischia di dire addio alla Champions. Scossone a Torino, Cairo prova la rivoluzione. La Fiorentina riuscirà a rialzarsi?
3 Spalletti cambia modulo e la Juve cambia marcia: segna pure David. Ora manca solo... Bremer
4 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 10 dicembre
5 Champions League, tutti i risultati e la classifica aggiornata: Juventus 17ª, Napoli 23º
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Fiorentina, parla Comisso: "Siamo tutti responsabili, Vanoli ha tutta la mia fiducia"
Immagine top news n.1 Spalletti cambia modulo e la Juve cambia marcia: segna pure David. Ora manca solo... Bremer
Immagine top news n.2 Napoli, notte amara e qualificazione in bilico: Conte-Mourinho, in Europa non c'è storia
Immagine top news n.3 Colpo di scena a Torino: Cairo esonera Vagnati e riprende Petrachi come Direttore sportivo
Immagine top news n.4 Juventus-Pafos 2-0, le pagelle: magia da Harry Potter per McKennie. Spalletti cambia la partita
Immagine top news n.5 Spento e senza idee, il Napoli naufraga ancora in Europa: Mourinho incarta Conte, 2-0 Benfica
Immagine top news n.6 Champions League, il City ribalta il Real e inguaia Xabi Alonso. L'Arsenal va agli ottavi
Immagine top news n.7 Prima McKennie, poi David: la Juve batte il Pafos 2-0, con il cambio modulo di Spalletti decisivo
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il grande sogno (impossibile) di De Laurentiis sul futuro di Antonio Conte Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Due obiettivi per sostituire Salah: uno in Serie A, l'altro è... da Tiago Pinto
Immagine news podcast n.2 Il clamoroso caso Salah e un finale che sembra scritto
Immagine news podcast n.3 Inler e la dritta ai fantacalcisti di tutta Italia su Lennon Miller
Immagine news podcast n.4 Chi considerava Diouf un flop ha sempre tempo per ricredersi
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Bagatti, parola di ex: "Carpi bella sorpresa, Cassani è mister molto preparato"
Immagine news Serie C n.2 Arzignano, Togni: "Ritrovata la serenità, ma piedi per terra: obiettivo salvezza"
Immagine news Serie A n.3 Caso Folorunsho, nessun provvedimento. Il commento degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Genoa, Vasquez: "De Rossi ha tanta energia. Inter? Non vedo l'ora di scendere in campo"
Immagine news Serie A n.2 Ranking UEFA, corsa al 5° posto Champions: la due giorni europea non aiuta l'Italia
Immagine news Serie A n.3 Napoli, Buongiorno: "Dobbiamo reagire subito. Le assenze non aiutano ma niente alibi"
Immagine news Serie A n.4 Una gara, un ko e mille critiche: il Celtic di Nancy che sfida la Roma è nel mirino
Immagine news Serie A n.5 Fiorentina, parla Comisso: "Siamo tutti responsabili, Vanoli ha tutta la mia fiducia"
Immagine news Serie A n.6 La Fiorentina deve vincere almeno una partita su due. Altrimenti rischia l'eliminazione
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Coppa d'Africa 2025, i nomi dei giocatori convocabili che militano in Serie B
Immagine news Serie B n.2 Il Pescara attende il rientro dell'infortunato Merola. Che è però monitorato in Serie C
Immagine news Serie B n.3 Avellino, Aiello: "Valutiamo alcune uscite, anche Rigione. Forse prenderemo un centrale"
Immagine news Serie B n.4 Carrarese, archiviato il ko contro la Samp. Nel mirino c'è un'altra ligure, la Virtus Entella
Immagine news Serie B n.5 Palladino si è dimenticato Monza? La frase del mister che i tifosi brianzoli non hanno gradito
Immagine news Serie B n.6 Bari, in vista del SudTirol 40' di partitella a ranghi a tutto campo con la formazione Primavera
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Coppa Italia Serie C, determinate le 4 semifinaliste. Domani il sorteggio per gli accoppiamenti
Immagine news Serie C n.2 Potenza, De Giorgio: “Coppa Italia obiettivo importante. In semifinale eviterei il Renate"
Immagine news Serie C n.3 Crotone ko in Coppa Italia. Longo: "Chiediamo scusa. C'è molto da fare, senza rimandare oltre"
Immagine news Serie C n.4 Union Brescia, domani ripresa degli allenamenti a Salò. Sarà il giorno di Corini?
Immagine news Serie C n.5 Ravenna, Marchionni: "Spiace abbandonare la Coppa. Ma non voglio strascichi in campionato"
Immagine news Serie C n.6 Latina, Volpe: "La squadra mi segue. Abbiamo meritato la semifinale di Coppa Italia: è obiettivo"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Celtic-Roma, giallorossi chiamati alla svolta
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Celta Vigo-Bologna, rossoblù all'assalto: vincere per avvicinare la qualificazione diretta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Juventus-Pafos, Spalletti cerca risposte
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Women’s Champions League, 5ª giornata: Roma eliminata. Prosegue l'avventura della Juve
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma Femminile, Thogersen: "Spiace per percorso in Champions, ma abbiamo iniziato da zero"
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma Femminile, Rossettini: "In Champions, a questo livello, oggi non possiamo competere"
Immagine news Calcio femminile n.4 Women’s Champions League, 5ª giornata: goleada Chelsea, e Roma eliminata dal torneo
Immagine news Calcio femminile n.5 Chelsea-Roma Femminile: le formazioni ufficiali della gara di League Phase di Champions
Immagine news Calcio femminile n.6 La Juve avanza in Women's Champions League, Girelli: "I 10 punti ci stanno anche stretti"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Il caso Salah deve far riflettere