Uruguay, Suarez sogna il Mondiale: "Non direi di no. Bielsa? Gli ho chiesto scusa"

In vista della Coppa del Mondo si riaccende il dibattito attorno a un possibile ritorno di Luis Suarez nell'Uruguay. L’attaccante dell’Inter Miami, oggi 39enne, ha infatti lasciato aperta la porta a un’ultima chiamata con la Celeste. Durante una conferenza stampa a Miami ha dichiarato: "Come uruguaiano non dirò mai di no alla nazionale. Se ci fosse bisogno di me, soprattutto con un Mondiale alle porte, io risponderei presente".

Suárez aveva annunciato il suo addio alla nazionale nel 2024, dopo l’ultima presenza contro il Paraguay nelle qualificazioni mondiali. Una decisione maturata, come ha spiegato lui stesso, per fare spazio ai più giovani: "Mi sono fatto da parte perché sentivo che era il momento giusto per lasciare spazio alle nuove generazioni". Il centravanti ha però anche ammesso che la scelta non fu semplice e che nel tempo sono emersi anche attriti interni, in particolare con il commissario tecnico Marcelo Bielsa. In passato, Suárez aveva raccontato episodi di tensione nello spogliatoio, mentre oggi ha fatto autocritica: "Ho detto cose che non avrei dovuto dire. Ho già chiesto scusa a chi era necessario".

Con 143 presenze e 69 gol, Suárez resta uno dei simboli assoluti della storia dell’Uruguay, campione della Copa América 2011 e protagonista in quattro edizioni della Coppa del Mondo. Nonostante l’età avanzata, il suo nome continua a circolare come possibile soluzione d’emergenza per un reparto offensivo che, dopo il suo addio, non ha ancora trovato un vero riferimento stabile.