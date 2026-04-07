Conrad Harder, a un passo dal Milan la scorsa estate. Solo due gol in Bundesliga

Conrad Harder poteva essere un giocatore del Milan. Perché nella scorsa estate il danese era oramai a un passo dal vestire il rossonero, tanto che c'erano gli accordi con lo Sporting di Lisbona, mentre mancava solamente l'arrivo di Fotis Ioannidis in Portogallo per chiudere l'affare. Com'è finita? Il greco è andato comunque nella capitale lusitana, mentre il danese non è arrivato in Serie A. Questo per un diktat di Massimiliano Allegri, che ha bocciato l'operazione sperando in un acquisto migliore. Alla fine è arrivato Nkunku che, certamente, non ha fatto benissimo.

Harder però ha fatto anche peggio. Due soli gol in Bundesliga con la maglia del Lipsia, quasi a certificare come la scelta del tecnico milanista sia stata la migliore. Certo, non c'è riprova su come potesse andare a San Siro, ma la sensazione non è quella delle migliori.

In totale ha giocato 32 partite finora in tutte le competizioni, con 3 gol e 4 assist. Va detto che l'ambientamento dal campionato portoghese a quello tedesco può

risultare un po' complicato. In Italia non avrebbe avuto il tempo e, in brevissimo tempo, sarebbe finito sulla lista degli epurati, nonostante una giovanissima età. Meglio così, per entrambi. Oggi Conrad Harder compie 21 anni.