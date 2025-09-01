Ufficiale Alla fine Harder ha lasciato lo Sporting. Era a un passo dal Milan, ha firmato per il Lipsia

Si è chiusa la telenovela Harder. L'attaccante danese ha una nuova squadra che non è il Milan né il Rennes. Lo Sporting CP lo ha ceduto a titolo definitivo al Lipsia, accordo fino al 2030.

Prime parole del giocatore affidate al sito ufficiale del club: " Non vedo l'ora di affrontare la nuova sfida con il Lipsia. La Bundesliga è un campionato di vertice dove posso crescere e mettermi alla prova. Spero di segnare molti gol e, come parte di questa squadra, voglio contribuire al raggiungimento dei nostri obiettivi. Il Lipsia è sinonimo di calcio intenso e offensivo, esattamente ciò che si adatta al mio stile".