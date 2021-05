Dennis Praet, talento biancomalva con la Sampdoria come trampolino di lancio

Centrocampista offensivo dotato di grande tecnica e ottimo dinamismo, Dennis Praet ai tempi dell'Anderlecht era considerato uno dei migliori talenti in rampa di lancio dal florido vivaio belga, tanto che i maggiori club europei lo avevano seguito dal vivo. Nato calcisticamente nel Genk, nel 2010 si è trasferito all'Anderlecht dove è rimasto fino al 2016. Nell'agosto di quell'anno la Samp sbaraglia la concorrenza grazie ad una proposta da circa 10 milioni di euro, e nella prima stagione in Italia è riuscito a dimostrare tutto il suo potenziale diventando un punto fermo della formazione all'epoca allenata da Marco Giampaolo. Nell'estate 2019 il passaggio al Leicester in Premier League. Dopo la buona scorsa stagione, quest'anno è stato rallentato da problemi fisici che ne hanno condizionato il rendimento. Presente nel giro della sua Nazionale, il Belgio, Praet non è ancora riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista nell'undici di Martinez. In carriera ha vinto 3 Campionati con l'Anderlecht e 3 Supercoppa di Belgio, sempre con i biancomalva. Oggi Dennis Praet compie 27 anni.

Sono nati oggi anche Mickael Landreau, Zdenek Grygera, Nigel Reo-Coker e Marco Motta.