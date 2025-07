Ufficiale Dolomiti Bellunesi, nuovo innesto in società: Buracchio nuovo segretario generale

La Dolomiti Bellunesi dà il benvenuto a Nicola Buracchio, nuovo segretario generale della società.

Classe 1985, originario dell’Abruzzo, è laureato in Giurisprudenza e abilitato alla professione di direttore sportivo. Buracchio porta con sé un ampio bagaglio di esperienze maturate all’interno del panorama calcistico nazionale: basti pensare che ha collaborato col Trapani, protagonista nel girone C della terza serie, e in passato con Chieti, Campobasso e Vastese.

«L’entusiasmo che mi ha trasmesso la società – afferma – e la capacità di edificare un progetto innovativo, orientato all’unione territoriale, sono stati fattori determinanti nella mia scelta. L’ambizione è quella di costruire insieme un percorso vincente anche fra i professionisti».

Grazie a questo importante inserimento nell’organico, la Dolomiti Bellunesi consolida ulteriormente la propria struttura in vista della prima partecipazione al campionato di Serie C. La società, inoltre, intende ringraziare Edy Dalla Gasperina per l’impegno profuso negli ultimi anni: prima all’Union Feltre, poi nel club nato dalla fusione delle tre realtà calcistiche della provincia.