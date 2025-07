Ufficiale Team Altamura, risoluzione consensuale per il difensore Molinaro

La Team Altamura ha annunciato la risoluzione consensuale del contratto con Salvatore Molinaro, che lascia così il club biancorosso dopo tre stagioni vissute da protagonista in Serie C. La società ha ringraziato il calciatore per il suo impegno e la sua professionalità, augurandogli il meglio per il futuro:

"La società desidera ringraziare Salvatore per il lavoro svolto in questi anni con i colori biancorossi, augurando un grosso in bocca al lupo per il prosieguo della carriera", ha concluso.

Classe 1998, Molinaro è un difensore centrale duttile e affidabile, cresciuto nel settore giovanile del Bari. In carriera ha vestito anche le maglie di Gravina, Nocerina e Bitonto, accumulando una buona esperienza nei campionati dilettantistici pugliesi e campani. Arrivato ad Altamura nel 2021, si è imposto fin da subito come uno dei pilastri della retroguardia, contribuendo a solidificare la fase difensiva del club in un periodo di crescita costante. Nelle ultime tre stagioni ha collezionato oltre 80 presenze, mettendo a referto anche qualche gol e tanti interventi decisivi.