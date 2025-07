Milan, passi avanti per Jashari: resta in Belgio e salta il mini-ritiro del Bruges

vedi letture

Il Milan aspetta ancora una risposta ufficiale dal Belgio, ma intanto incassa un segnale importante: Ardon Jashari non partirà con il Club Brugge per la tournée estiva. Il centrocampista svizzero, obiettivo numero uno dei rossoneri per la mediana, ha trovato, secondo quanto riferito da gazzetta.it, un’intesa con il club per restare a lavorare da solo nel centro sportivo Belfius di Westkapelle, vicino al cuore della città fiamminga. Una scelta che conferma come il mercato, più delle amichevoli, stia orientando le sue prossime mosse.

Jashari salterà dunque l’amichevole di domani contro i Rangers a Glasgow e non parteciperà neppure ai cinque giorni di allenamenti previsti a Londra per la prossima settimana. Un’assenza pesante, non solo per il valore tecnico del giocatore, ma anche per il significato simbolico: il Milan ha già presentato un’offerta importante e attende ora un segnale dal Bruges per provare a chiudere l’operazione.

Il fatto che Jashari sia rimasto in Belgio, e che lo abbia fatto in accordo con il club, indica una volontà condivisa di non compromettere una possibile cessione imminente. Il Milan osserva con attenzione, fiducioso di potersi inserire in tempi brevi per assicurarsi un profilo giovane ma già abituato a reggere pressioni e responsabilità. Non è ancora una fumata bianca, ma i segnali vanno tutti nella direzione giusta.