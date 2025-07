Ufficiale Monza, ecco Bakoune dal Milan: il terzino classe 2006 ha firmato un biennale

vedi letture

Già da tempo, si parlava dell'addio tra il Milan e Adam Bakoune, terzino rossonero classe 2006 che nell'ultima stagione ha guidato, spesso da capitano, la Primavera di Mister Federico Guidi, e oggi arriva l'ufficialità del tutto, perché il calciatore è stato ufficializzato dal Monza, club con il quale ha sottoscritto un contratto biennale, valido quindi fino al 30 giugno 2027.

Questa, la nota della società brianzola:

"Adam Bakoune è un nuovo calciatore del Monza.

Il difensore, che arriva a titolo definitivo dal Milan, ha firmato un contratto col Club biancorosso fino al 30 giugno 2027, con opzione per un’ulteriore stagione.

Nato a Wroclaw in Polonia il 6 febbraio 2006, ma italiano con origini marocchine, si mette in luce con il Milan Primavera con cui colleziona complessivamente 75 presenze in campionato e 20 in Youth League. Terzino destro veloce e dal fisico imponente, compie tutta la trafila con le nazionali giovanili italiane fino all’Under 20, con cui gioca 5 gare segnando anche un gol. Tra i prospetti classe 2006 più promettenti del calcio italiano, è pronto ora per la sua prima stagione tra i professionisti con il Monza.

Benvenuto Adam!".