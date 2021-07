Giampiero Boniperti, storia della Juve: il Trio Magico, i 5 scudetti e la presidenza onoraria

Giampiero Boniperti ha scritto pagine indelebili nella storia della Juventus. Sul campo ovviamente, prima di diventare presidente onorario della Vecchia Signora. Quindici stagioni in bianconero da calciatore, con 469 presenze in tutte le competizioni e 188 gol, di cui 178 in Serie A. Insieme a John Charles e Omar Sivori ha formato il Trio Magico che ha portato la Juve alla vittoria di cinque Scudetti e due Coppe Italia dal 1949 al 1961. Nella stagione 1947/48 è stato capocannoniere del massimo campionato e nel 2012 è stato inserito nella Hall of Fame del calcio italiano nella categoria Dirigente italiano. Con la maglia della Nazionale ha segnato 8 reti in 38 gare disputate e una volta appesi gli scarpini al chiodo ha intrapreso la carriera dirigenziale, ovviamente dietro la scrivania del club bianconero. Il 18 giugno 2021, la sua scomparsa, per un pezzo di storia della Juve che se n'è andato. Oggi sono passati 93 anni dalla nascita di Boniperti.

Sono nati oggi anche Alfredo Di Stefano, Emile Mpensa e Ignacio Fideleff.