Roberto Cravero, una vita da Toro: dalla B alla finale di Coppa UEFA

Un difensore che ha legato quasi tutta la sua carriera ai colori del Torino. Roberto Cravero nasce calcisticamente proprio nelle giovanili del club granata, prima del'esordio in prima squadra nella stagione '81-'82 a soli 18 anni. Dall'83 all'85 giocò in prestito al Cesena, quindi il ritorno al Toro dalla porta principale. Nelle 7 stagioni successive fu titolare e capitano della squadra che trovò la retrocessione nell'89, ma pure la finale di Coppa UEFA contro l'Ajax del 1992. Proprio in quell'anno passò alla Lazio, dove rimase 3 stagioni prima di far ritorno in granata per l'ultimo triennio della sua carriera da calciatore. E nel '98, subito dopo il ritiro, decise di diventare team manager del club fino al 2000. Quindi dal 2003 al 2005 il rientro in società con compiti di mercato, prima di dedicarsi alla carriera di opinionista televisivo. In carriera ha vinto meno di quanto meritasse, avendo alzato al cielo solo la Mitropa Cup del 1991. Oggi Roberto Cravero compie 57 anni.

