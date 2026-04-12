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Wladimiro Falcone, gavetta fino ai 27 anni fra Serie B e C. Ora capitano a Lecce

Wladimiro Falcone, gavetta fino ai 27 anni fra Serie B e C. Ora capitano a LecceTUTTO mercato WEB
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Andrea Losapio
Oggi alle 05:00Nato Oggi...
Andrea Losapio

Wladimiro Falcone è uno dei portieri con miglior rendimento delle ultime cinque stagioni. Prima alla Sampdoria - dove è cresciuto da adolescente ma ha esordito solamente un decennio dopo - ora al Lecce dove ha trovato anche la fascia da capitano.

Quella di Falcone è stata però una gavetta parecchio lunga. Como e Savona in Lega Pro, poi Gavorrano e Lucchese. Quella di Cosenza, invece, è stata la stagione della consacrazione in B, con 36 gare e solamente 43 gol subiti. Pochi considerando che i calabresi saranno retrocessi sul campo e poi ripescati.

A inizio marzo fa parlava così del suo momento personale. "Sono felice, sono veramente felice perché qualche risultato sta venendo e poi soprattutto sono felice di continuare a giocare in Serie A, cosa non scontata. Sono andato via di casa a 15 anni, tra settore giovanile della Samp e vari prestiti, ed arrivare in A a 27 e starci ancora non è scontato. Tra cinque anni come mi immagino? Di essermi intanto salvato quest’anno con il Lecce. Spero di aver creato una famiglia con la mia compagna e magari di essere ancora a giocare ad alti livelli, pensando a quel punto al modo migliore in cui chiudere la carriera". Oggi Wladimiro Falcone compie 31 anni.

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