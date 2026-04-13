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Abete vs Malagò. Tutto quel che c’è da sapere sul presidente FIGC… e sul prossimo ct

Abete vs Malagò. Tutto quel che c’è da sapere sul presidente FIGC… e sul prossimo ctTUTTO mercato WEB
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Ivan Cardia
Oggi alle 18:15Podcast TMW
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La Serie A schiera Giovanni Malagò, Giancarlo Abete risponde candidandosi. Sono loro, due giganti della politica sportiva italiana, i primi sfidanti per la poltrona liberata da Gabriele Gravina, presidente dimissionario della Federcalcio.

Ve ne parliamo nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com, in compagnia di Ivan Cardia.

L’assemblea di Lega Calcio Serie A, svoltasi oggi a Milano, ha indicato a larghissima maggioranza - 18 firme su 20 - Malagò, ex numero uno del Coni, come candidato alle elezioni federali del prossimo 22 giugno. Pronta la replica di Abete, che ha spiegato di ritenere più opportuno confrontarsi sui programmi e non sui nomi, per poi fare il suo: “Chiederò alla Lega Nazionale Dilettanti (che presiede, ndr) le stesse titolarità di Malagò”. L’ago della bilancia possono essere calciatori e allenatori, che spostano il 30%, ma giocano un ruolo anche Serie B e C. Attenzione al peso dello stesso Gravina: deve ancora metabolizzare quello che è successo, ma ha un potere di influenza enorme. Sullo sfondo, la questione del prossimo commissario tecnico: “Non ho dato alcuna disponibilità”, ha spiegato nelle scorse ore Antonio Conte. Potrebbe non essere lui, il nome di Malagò, se questi correrà davvero per il vertice della FIGC: attenzione al ticket formato da Massimiliano Allegri in panchina e Claudio Ranieri come dt.

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