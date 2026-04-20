Podcast TMW Champions vicina per la Juve: e sorride anche il mercato. Il pensiero di Gianluca Di Marzio

La vittoria di ieri sera della Juventus ha una duplice valenza, avvicinare la squadra bianconera a quella qualificazione in Champions League che è determinante per un club come la Juve, ma anche quella di continuare ad alimentare quelle che sono le trattative, i contatti, i sondaggi importanti di calciomercato per determinati giocatori". Inizia così la riflessione odierna di Gianluca Di Marzio all'interno di "Caffè Di Marzio" - il podcast in collaborazione tra TuttoMercatoWeb.com e Gianlucadimarzio.com.

"Mi riferisco ad Alisson, portiere del Liverpool, ma anche a Bernardo Silva, Goretzka. Bernardo Silva è stato il migliore in campo, il man of the match nella partita di ieri contro l'Arsenal, giocando una partita pazzesca da giocatore disoccupato, da giocatore in scadenza di contratto, dimostrando di essere un giocatore da livelli ancora altissimi. L'altro è Goretzka - prosegue Di Marzio -, per il quale c'è anche la concorrenza del Milan. Anche lui è abituato a fare semifinali di Champions League come quella che giocherà prossimamente contro il PSG, è un giocatore che vorrebbe continuare a giocare la Champions quindi vincere aiuta, aiuta ad avere il sorriso, aiuta a pensare in grande, aiuta anche ad alimentare un calciomercato che per la Juventus sicuramente passerà attraverso dei rinforzi di spessore".

"L'altro è Robert Lewandowski - conclude -, anche lui è abituato a giocarla e vincerla la Champions come ha fatto ai tempi del Bayern. La sua carta di identità è superiore a quella di Bernardo Silva, di Goretzka e di Alisson, ma con il rinnovo di Vlahovic ancora in dubbio avere un giocatore come Robert Lewandowski in gare di Champions e di Serie A rappresenterebbe sicuramente un passo in avanti nell'avere un peso offensivo che la Juventus quest'anno praticamente non ha mai avuto".

Ascolta la puntata integrale di "Caffè Di Marzio", il podcast a cura di Gianluca Di Marzio!