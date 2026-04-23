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Cinque giocatori dell'Udinese su cui c'è la fila sul mercato estivo

Cinque giocatori dell'Udinese su cui c'è la fila sul mercato estivoTUTTO mercato WEB
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Marco Conterio
Oggi alle 07:07Podcast TMW
Marco Conterio
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L'Udinese ha già ampiamente conquistato la salvezza e con ampio margine il club della famiglia Pozzo sta già guardando al futuro. Con la regia di Gino Pozzo e di Gianluca Nani, la società friulana si sta guardando intorno: la priorità sarà stabilire se e come andare avanti con la guida tecnica, Kosta Runjaic, o se svoltare anche in panchina. E poi i big: tra i tanti gioielli in rosa, abbiamo scelto cinque giocatori più che richiesti sul mercato in vista dell'estate.

Tutto nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com, in compagnia di Marco Conterio

L'obiettivo di Solet: la parte sinistra della classifica
Il difensore dell'Udinese Oumar Solet è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la gara persa in casa contro il Parma. Queste le sue dichiarazioni:
Vi è mancata la precisione per pareggiare o anche vincere questa partita?
"E' mancata efficacia nell'ultimo gesto, questa partita era alla nostra portata. Abbiamo provato di tutto per segnare e pareggiare, siamo arrabbiati, ma dobbiamo continuare a lavorare per centrare i tre punti alla prossima partita".
Questa squadra a livello mentale può fare un salto in avanti?
"Non so in cosa siamo mancati, la squadra può fare ancora bene in queste ultime cinque partite. Vogliamo arrivare nella prima metà di classifica, possiamo centrare questo obiettivo. Vediamo dove riusciremo ad arrivare".
Quanto vedi la crescita dei giovani, ad esempio Arizala e Gueye?
"Stanno crescendo bene, sono molto felice per loro. Aiutano in modo positivo, devono solo continuare così, abbiamo bisogno della fame di questi ragazzi giovani. Di partita in partita sarà una crescita costante per loro".

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