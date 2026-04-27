Podcast TMW Gli scenari per il futuro della panchina del Torino: il punto di Gianluca Di Marzio

"Ieri il Torino ha fermato l'Inter, un 2-2 con una rimonta davvero importante, una rimonta da cuore Toro e da squadra Granata. Davvero bravo Roberto D'Aversa, il suo lavoro va sottolineato a prescindere da come finirà poi la stagione, a prescindere da quello che sarà poi il suo eventuale futuro sulla panchina granata". Inizia così la riflessione odierna di Gianluca Di Marzio all'interno di "Caffè Di Marzio" - il podcast in collaborazione tra TuttoMercatoWeb.com e Gianlucadimarzio.com

Complimenti a D'Aversa

"D'Aversa, così come anche Vanoli e lo stesso Daniele De Rossi, hanno fatto un lavoro davvero straordinario. Ma su Roberto D'Aversa è giusto focalizzarsi e sottolineare quello che ha fatto perché negli ultimi anni le sue avventure erano finite in maniera più o meno sfortunata. Alla fine l'occasione giusta è arrivata con il Torino, quindi una squadra di livello più alto rispetto alle ultime allenate da D'Aversa e i risultati, le prestazioni, sono arrivate lì a confermare che nel settore tecnico italiano ci sono degli allenatori che evidentemente sono anche molto sottovalutati o giudicati a seconda di come vanno determinate annate, ma che invece hanno dei valori sicuramente importanti".

Quale futuro per la panchina del Torino?

"A questo punto non so il Torino cosa farà, forse deciderà di non continuare con D'Aversa, ma sicuramente Roberto meriterà un'altra occasione importante nella sua carriera o comunque meriterà di essere preso in considerazione da Cairo e da Petrachi. Cosa farà adesso il Torino per il futuro? Se deciderà di non continuare con D'Aversa per aprire magari un ciclo diverso, vorrebbe proprio Daniele De Rossi che però ha dato una parola al Genoa e quindi continuerà a meno di clamorose sorprese. Attenzione alla pista Gattuso, perché Petrachi avrebbe voluto Gattuso in passato se fosse andato alla Cremonese. Non so se Gattuso avrà voglia di ricominciare subito dopo quello che è accaduto in Nazionale, se avrà voglia di ripartire proprio per dimenticare l'eliminazione dal Mondiale, ma avrebbe quelle caratteristiche da cuore Toro, da squadra di personalità che può affrontare determinati momenti anche difficili. D'Aversa ha fatto un ottimo lavoro, Gattuso sarebbe eventualmente una scelta diversa, ma sicuramente particolare per il futuro. Il Torino quest'anno raggiungerà la salvezza, in futuro programmi un campionato da Toro".

Ascolta la puntata integrale di "Caffè Di Marzio", il podcast a cura di Gianluca Di Marzio!