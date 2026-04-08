Podcast TMW Goretzka e Kompany: serve il coraggio di osare per le italiane. Il pensiero di Gianluca Di Marzio

"Il caffè di oggi è un caffè spagnolo, quindi non è un caffè italiano, non è buono come il caffè che si fa da noi, ed è un caffè che serve davvero per svegliarmi, visto che quello di ieri sera è stato davvero un sogno. Abbiamo assistito a una partita pazzesca, quella tra Real Madrid e Bayern, giocata a livelli altissimi, con una qualità individuale e anche organizzativa, soprattutto da parte del Bayern, da finale di Champions League". Inizia così la riflessione di Gianluca Di Marzio, all'interno di "Caffè Di Marzio" - il podcast in collaborazione tra TuttoMercatoWeb.com e Gianlucadimarzio.com -, che si concentra poi sulle parole di Sami Khedira sulla possibilità che Goretzka possa approdare in Serie A a parametro zero la prossima estate.

"La sua risposta - ha proseguito Di Marzio - è stata molto sincera, ha detto che forse sarebbe meglio per il calcio italiano puntare su un giovane in più che non su un Goretzka. Questa risposta molto trasparente, molto sincera da parte di Khedira deve sicuramente far riflettere il nostro calcio. Meglio non strapagare un giocatore seppur importante che arriva dalla Bundesliga, puntando invece su un giocatore di casa nostra. Avranno la forza le squadre italiane di fare questo tipo di ragionamento?".

"È chiaro che serva una via di mezzo tra il messaggio di Khedira e la realtà, serve far giocare ed avere più giocatori italiani ma servono anche dei campioni come è capitato al Milan con Modric, al Napoli con De Bruyne per poter far crescere anche dei giocatori italiani all'interno di quel gruppo. Però il messaggio di Khedira è lì e va tenuto. Serve anche il coraggio da parte dei club - conclude Di Marzio - di puntare sull'allenatore, vedi Kompany che sta facendo cose incredibili al Bayern Monaco, o sui giocatori giusti, a prescindere dal risultato della stagione precedente".

Ascolta la puntata integrale di "Caffè Di Marzio", il podcast a cura di Gianluca Di Marzio!