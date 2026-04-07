Podcast TMW "Il Napoli riscatterà Alisson Santos. Bravo Manna, anche per Giovane". Il pensiero di Gianluca Di Marzio

"A prescindere da chi sarà l'allenatore del Napoli nella prossima stagione, il club azzurro ha già deciso di riscattare Alisson Santos. Un'operazione da 15 milioni di euro più i 3 già versati nelle casse dello Sporting per il prestito, per un totale dunque di 18 milioni". Inizia così la riflessione di Gianluca Di Marzio, all'interno di "Caffè Di Marzio" - il podcast in collaborazione tra TuttoMercatoWeb.com e Gianlucadimarzio.com -, che si concentra sulla prima operazione estiva del Napoli.

Giovane acquisto che convince.

"Manna è stato molto bravo, i suoi rapporti con gli agenti di Alisson Santos sono serviti per restare in vantaggio sulla concorrenza a gennaio. E poi c'è Giovane - prosegue Di Marzio -, altra operazione da cilindro. Il Napoli non poteva spendere 20 milioni di euro a gennaio e allora si è inventato la formula a 2 milioni di fisso più 18 di bonus, un'operazione creativa che in Italia nessuno aveva mai utilizzato".

I meriti di Giovanni Manna.

"In molti hanno dato giudizi affrettati a gennaio ma in questo caso, come in tanti altri, la conoscenza e l'esperienza, oltre alla valutazione di determinate caratteristiche dei calciatori, vanno di pari passo con una competenza che il Napoli ha confermato. Del resto - conclude Di Marzio - Giovanni Manna è lo stesso dirigente che ha strappato McTominay al Manchester United, sfruttando l'occasione".

Ascolta la puntata integrale di "Caffè Di Marzio", il podcast a cura di Gianluca Di Marzio!