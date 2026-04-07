Podcast TMW Juve, il sogno resta Tonali ma l'occasione può essere Goretzka. Pressing su Kolo Muani

La Juventus prosegue la corsa alla qualificazione alla prossima Champions League ma intanto la dirigenza inizia inevitabilmente a pensare anche al calciomercato. Difficile capire in questo momento quale sarà il budget per la prossima estate e tutto dipenderà dal piazzamento finale in campionato, ma una cosa è certa, il sogno per il centrocampo resta Sandro Tonali. Un'operazione ai limiti dell'impossibile: riportare in Italia il classe 2000 sarà difficilissimo e per questo motivo l'ex Milan non può essere l'unico obiettivo. L'occasione può essere Goretzka, che lascerà il Bayern Monaco a parametro zero.

Nel podcast di oggi di TMW abbiamo parlato di questo doppio obiettivo della Juventus in vista della prossima estate, ma non solo. Il club bianconero dovrà sistemare anche l'attacco e in questo senso prosegue il pressing su Kolo Muani. Il francese è un obiettivo della Juve da ormai tre sessioni di mercato, dopo la sua parentesi della passata stagione con la maglia bianconera addosso.

Tanti obiettivi ma trattative molto complicate per la Juventus, che per prima cosa dovrà concentrarsi su questo finale di campionato. La qualificazione in Champions è troppo importante e deciderà il percorso che verrà intrapreso in estate sul calciomercato.

Tutto questo nel podcast di TMW di oggi: ascoltalo gratuitamente.