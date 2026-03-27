Podcast TMW Meno quattro alla Bosnia: il grande dubbio di Gennaro Gattuso dopo ieri sera

Primo ostacolo alle spalle. L'Italia ieri sera ha battuto l'Irlanda del Nord a Bergamo e ha staccato il pass per la finale play-off di martedì sera contro la Bosnia ed Erzegovina. Chi vincerà a Zenica, volerà a giugno in Nord America per la Coppa del Mondo 2026. "Loro giocano col 4-4-2, ha grandi marpioni e grande esperienza. Non è una squadra giovanissima, sarà una partita molto molto difficile", ha dichiarato nella serata di ieri Gennaro Gattuso che da oggi inizia a pensare alla sfida contro Edin Dzeko e compagni. Già, ma con chi? Ne parliamo nel podcast di oggi di 'TuttoMercatoWeb.com', a quattro giorni dalla sfida che deciderà il destino degli azzurri.

Sulla partita di ieri, così s'è espresso il nostro CT: "Partita complicata sì, ma ci abbiamo messo anche dal nostro. A livello tattico giocare con Locatelli che si abbassava e Mancini che diventava terzino ci ha reso prevedibili. Nel secondo tempo coi centrocampisti nella posizione giusta si sono aperti i canali e abbiamo sviluppato il gioco in maniera anche diversa. Però ci stava per l'importanza della partita, loro ci hanno un po' sorpresi provando di più il palleggio. Noi in qualche uscita non siamo stati perfetti: sapevamo ci sarebbe stato un po' da soffrire, ma alla fine siamo contenti".

Ha parlato nel post-gara anche Sandro Tonali, autore del primo dei due gol degli azzurri: "È il gol più importante della mia carriera finora, insieme a quello segnato contro la Lazio quando ero al Milan. Lo dedico a tutti perché tutti si meritano di andare al Mondiale. Occhio però: non abbiamo ancora fatto niente, c'è ancora tanta strada da fare. Ora resettiamo questa partita, aggiungo purtroppo perché stasera è stato bello, ma dobbiamo recuperare e dare il 150% nella prossima per andare al Mondiale. Dovremo uscire dal campo senza farcela più, la gente merita di godersi un Mondiale, abbiamo questa responsabilità".