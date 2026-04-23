Podcast TMW Motta eroe della Lazio. E la Serie B è piena di giovani talenti italiani: il pensiero di Gianluca Di Marzio

"Senza entrare nel merito di chi abbia veramente meritato di vincere la semifinale di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio per le proteste dell'Atalanta eccetera eccetera, ma è stato bello vedere l'immagine di un ragazzo italiano, Edoardo Motta. Quegli occhi felici, brillanti, poi anche nella notte quando la Lazio è rientrata a Roma è stato osannato un ragazzo italiano di 21 anni. Perché Edoardo Motta è un po' un'immagine che ci piace da conservare come quella di una possibile rinascita. Parliamo di un ragazzo di 21 anni che giocava fino a pochi mesi fa in Serie B nella Reggiana, che è cresciuto nel settore giovanile della Juventus, poi è stato prestato a varie squadre, è arrivato alla Reggiana, la Reggiana lo ha riscattato ed è stato secondo me anche lungimirante da parte della Lazio andare a pescare sostituto di Mandas in Serie B". Inizia così la riflessione odierna di Gianluca Di Marzio all'interno di "Caffè Di Marzio" - il podcast in collaborazione tra TuttoMercatoWeb.com e Gianlucadimarzio.com.

"Prendere un ragazzo di 21 anni come Motta vuol dire averlo seguito, averlo studiato, aver capito che poteva essere un tassello importante per il presente e anche il futuro della Lazio e del calcio italiano. Come portieri siamo messi bene - prosegue Di Marzio - tra Donnarumma, Carnesecchi, Vicario, Meret, Caprile, però sicuramente abbiamo adesso un altro ragazzo di talento, di personalità, perché altrimenti non pari quattro rigori come ha fatto lui ieri a Bergamo, da poter valutare per il futuro anche della Nazionale. Non è un caso che Silvio Baldini lo abbia recentemente convocato nell'Under 21, non è un caso che in Serie B giochino tanti ragazzi italiani che possono far parte del nostro futuro".

"Guardavo proprio la lista delle ultime convocazioni di Baldini, ci sono 13 giocatori che vengono dal campionato di Serie B. Insomma - conclude Di Marzio -, Motta e i suoi fratelli, Motta e i suoi cugini in Serie B e dalla Serie B possano arrivare davvero altri ragazzi pronti a prendersi i complimenti, a prendersi gli applausi, a prendersi i cori come è accaduto ad Edoardo Motta, ce ne sono tanti pronti a scrivere speriamo delle pagine belle, giovani, fresche e talentuose per il nostro calcio italiano, l'importante è che possano giocare non solo in Serie B ma come Motta possano avere l'opportunità di giocare in Serie A".

Ascolta la puntata integrale di "Caffè Di Marzio", il podcast a cura di Gianluca Di Marzio!