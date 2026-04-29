Podcast TMW Quando i gol non bastano: il miglior PSG della storia solo dopo l'addio di Mbappé

Kylian Mbappé nonostante i nove gol andati in scena ieri sera nella sua ex casa resta ancora il miglior marcatore di questa Champions League. Quindici gol con la maglia del Real Madrid in undici gare, l'attaccante classe '98 nonostante abbia segnato sia all'andata che al ritorno al Bayern è già stato eliminato e proprio come un anno fa ha assistito dalla TV alle fasi finali della competizione. Alla più bella partita fin qui del 2026, a un 5-4 pirotecnico tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco.

Contando tutte le competizioni, Mbappè quest'anno è a quota 41 gol in 41 partite. E' un'annata in termini di reti realizzate semplicemente stratosferica, ma era questo il motivo per cui si era trasferito al Real Madrid? Ne parliamo nel podcast di oggi, a cura di Raimondo Magistris.

L'attaccante francese che a fine anno compirà 28 anni ha lasciato Parigi nell'estate 2024 per iniziare a vincere in Europa. Eppure da quel momento in poi a svoltare è stato il PSG, non la sua carriera. Lo scorso anno per i ragazzi di Luis Enrique è arrivato il trionfo con un rotondo 5-0 in finale contro l'Inter, adesso la possibilità di staccare di nuovo il pass per l'atto conclusivo della competizione più importante per club. E' proprio quello che il classe '98 sperava di fare col Real Madrid, club che in questi giorni è invece principalmente alle prese con la ricerca del nuovo allenatore. Mbappè nel frattempo continua a segnare, ma gli anni passano e la grande decisione maturata ormai due anni fa non sta producendo i risultati sperati.