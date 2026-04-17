Podcast TMW Vanoli e il futuro: se la Fiorentina ci punterà sia convinta della scelta. Il punto di Gianluca Di Marzio

"Bisogna dare a Vanoli quel che è di Vanoli, nel senso che l'allenatore della Fiorentina è riuscito in una situazione molto critica, molto delicata, a tratti anche drammatica, a dare un verso alla squadra, a dare una inversione di rotta, di tendenza, poi a un certo punto anche tattica, insomma adesso la Fiorentina è una squadra, è una squadra grazie anche agli interventi di gennaio da parte di Paratici, o meglio da parte della coppia Goretti-Paratici". Inizia così la riflessione odierna di Gianluca Di Marzio all'interno di "Caffè Di Marzio" - il podcast in collaborazione tra TuttoMercatoWeb.com e Gianlucadimarzio.com.

"Ha iniziato con grande difficoltà - prosegue Di Marzio -, tant'è che a un certo punto si paventava anche l'ipotesi di un nuovo cambio e lì è stata brava la società a non farsi prendere dalle emotività, magari delle critiche che ci potevano essere, dal rischio di una retrocessione che poteva essere concreto e lì con la figura di Fabio Paratici che era stato scelto per inaugurare un nuovo corso, si è deciso di andare avanti con Paolo Vanoli. Lì la Fiorentina è stata brava, è stata società, Paratici, Goretti, Ferrari hanno capito che bisognava unirsi, compattarsi, dare ulteriore fiducia all'allenatore, non continuare a cambiare alla ricerca di qualcosa che non era, non poteva arrivare dall'esterno come cambiamento, doveva arrivare dall'interno, doveva arrivare da un lavoro che aveva bisogno del suo tempo".

"Adesso il punto interrogativo - conclude Di Marzio - è continuare con Vanoli, dare l'opportunità a Paolo Vanoli di essere allenatore della Fiorentina anche nella prossima stagione, o cambiare? Io penso che la Fiorentina se dovesse decidere di continuare con Vanoli lo dovrà fare in maniera convinta, lo deve fare con forza, altrimenti può essere anche giusto salutarsi, ringraziare Vanoli per quanto fatto e iniziare un corso nuovo con un allenatore che magari potrebbe rispecchiare di più le idee del direttore sportivo Fabio Paratici. Penso che Vanoli meriti almeno la considerazione, meriti di poter valutare insieme con la società se ci sono i presupposti per continuare insieme per iniziare un percorso con sicuramente delle predisposizioni diverse rispetto a quello per cui è iniziato, quindi con meno mare agitato, con più serenità, con nuove idee da condividere insieme e sicuramente con una base che può permettere alla Fiorentina di essere l'anno prossimo sicuramente protagonista in un campionato diverso".

Ascolta la puntata integrale di "Caffè Di Marzio", il podcast a cura di Gianluca Di Marzio!