Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Podcast TMW

Vanoli e il futuro: se la Fiorentina ci punterà sia convinta della scelta. Il punto di Gianluca Di Marzio

Vanoli e il futuro: se la Fiorentina ci punterà sia convinta della scelta. Il punto di Gianluca Di MarzioTUTTO mercato WEB
Lorenzo Di Benedetto
Oggi alle 10:30Podcast TMW
Lorenzo Di Benedetto
Caffè Di Marzio
Ascolta il podcast
Caffè Di Marzio
00:00
/
00:00

"Bisogna dare a Vanoli quel che è di Vanoli, nel senso che l'allenatore della Fiorentina è riuscito in una situazione molto critica, molto delicata, a tratti anche drammatica, a dare un verso alla squadra, a dare una inversione di rotta, di tendenza, poi a un certo punto anche tattica, insomma adesso la Fiorentina è una squadra, è una squadra grazie anche agli interventi di gennaio da parte di Paratici, o meglio da parte della coppia Goretti-Paratici". Inizia così la riflessione odierna di Gianluca Di Marzio all'interno di "Caffè Di Marzio" - il podcast in collaborazione tra TuttoMercatoWeb.com e Gianlucadimarzio.com.

"Ha iniziato con grande difficoltà - prosegue Di Marzio -, tant'è che a un certo punto si paventava anche l'ipotesi di un nuovo cambio e lì è stata brava la società a non farsi prendere dalle emotività, magari delle critiche che ci potevano essere, dal rischio di una retrocessione che poteva essere concreto e lì con la figura di Fabio Paratici che era stato scelto per inaugurare un nuovo corso, si è deciso di andare avanti con Paolo Vanoli. Lì la Fiorentina è stata brava, è stata società, Paratici, Goretti, Ferrari hanno capito che bisognava unirsi, compattarsi, dare ulteriore fiducia all'allenatore, non continuare a cambiare alla ricerca di qualcosa che non era, non poteva arrivare dall'esterno come cambiamento, doveva arrivare dall'interno, doveva arrivare da un lavoro che aveva bisogno del suo tempo".

"Adesso il punto interrogativo - conclude Di Marzio - è continuare con Vanoli, dare l'opportunità a Paolo Vanoli di essere allenatore della Fiorentina anche nella prossima stagione, o cambiare? Io penso che la Fiorentina se dovesse decidere di continuare con Vanoli lo dovrà fare in maniera convinta, lo deve fare con forza, altrimenti può essere anche giusto salutarsi, ringraziare Vanoli per quanto fatto e iniziare un corso nuovo con un allenatore che magari potrebbe rispecchiare di più le idee del direttore sportivo Fabio Paratici. Penso che Vanoli meriti almeno la considerazione, meriti di poter valutare insieme con la società se ci sono i presupposti per continuare insieme per iniziare un percorso con sicuramente delle predisposizioni diverse rispetto a quello per cui è iniziato, quindi con meno mare agitato, con più serenità, con nuove idee da condividere insieme e sicuramente con una base che può permettere alla Fiorentina di essere l'anno prossimo sicuramente protagonista in un campionato diverso".

Ascolta la puntata integrale di "Caffè Di Marzio", il podcast a cura di Gianluca Di Marzio!

Articoli correlati
Vanoli su Piccoli: "Quando si va in piazze esigenti serve essere esigenti con se... Vanoli su Piccoli: "Quando si va in piazze esigenti serve essere esigenti con se stessi"
Fiorentina, Vanoli: "Spero di recuperare Brescianini. Ecco come stanno Kean e Fagioli"... Fiorentina, Vanoli: "Spero di recuperare Brescianini. Ecco come stanno Kean e Fagioli"
Fiorentina, Vanoli: "Stasera siamo stati noi gli 'inglesi'. Ora il Lecce, il campionato... Fiorentina, Vanoli: "Stasera siamo stati noi gli 'inglesi'. Ora il Lecce, il campionato non è finito"
Altre notizie Podcast TMW
Vanoli e il futuro: se la Fiorentina ci punterà sia convinta della scelta. Il punto... Podcast TMWVanoli e il futuro: se la Fiorentina ci punterà sia convinta della scelta. Il punto di Gianluca Di Marzio
Bastoni al Barça? L'Inter può prendere sia Muharemovic che Solet. Il punto di Gianluca... Podcast TMWBastoni al Barça? L'Inter può prendere sia Muharemovic che Solet. Il punto di Gianluca Di Marzio
L'Inter ha ufficialmente imparato la lezione: lo dimostra la scelta su Chivu Podcast TMWL'Inter ha ufficialmente imparato la lezione: lo dimostra la scelta su Chivu
"Atletico, vittoria del Cholo e dell'identità: ora l'Italia ritrovi la sua". Il pensiero... Podcast TMW"Atletico, vittoria del Cholo e dell'identità: ora l'Italia ritrovi la sua". Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Si parla troppo poco del Parma. Che ha già le idee chiare sul futuro Podcast TMWSi parla troppo poco del Parma. Che ha già le idee chiare sul futuro
"La donna italiana che ha rivoluzionato l'Academia dell'Atletico". Il pensiero di... Podcast TMW"La donna italiana che ha rivoluzionato l'Academia dell'Atletico". Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Preparatevi per un clamoroso valzer degli allenatori nella prossima Serie A Podcast TMWPreparatevi per un clamoroso valzer degli allenatori nella prossima Serie A
Genoa e Ostiamare: la domenica d'oro di De Rossi. Il pensiero di Gianluca Di Marzio... Podcast TMWGenoa e Ostiamare: la domenica d'oro di De Rossi. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Allegri e Conte, Conte e Allegri: Milan e Napoli alle prese con il dubbio in panchina legato alla Nazionale. Prima però la lotta Champions: aveva ragione il tecnico rossonero a guardarsi le spalle senza pensare allo Scudetto
Ora in radio
A Tutta C 09:40A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:30Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Primo piano
Immagine top news n.0 Vanoli e il futuro: se la Fiorentina ci punterà sia convinta della scelta. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine top news n.1 Inchiesta Risiko, comunicato della Fiorentina: "Accuse diffamatorie e prive di fondamento"
Immagine top news n.2 Nico Paz: "Mai niente di concreto con l'Inter. Real? Sono concentrato al 100% sul Como"
Immagine top news n.3 Bastoni al Barça? L'Inter può prendere sia Muharemovic che Solet. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine top news n.4 Europa e Conference League, date e orari delle semifinali senza più italiane
Immagine top news n.5 Bernardo Silva ha detto addio al Manchester City. La Juventus ci pensa ma la concorrenza è clamorosa
Immagine top news n.6 A San Siro si parla del futuro del calcio italiano. Abodi e Malagò spiegano il momento
Immagine top news n.7 Ora è ufficiale: la Serie A avrà 4 squadre in Champions e 2 in Europa League nel 2026-2027
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Vanoli e il futuro: se la Fiorentina ci punterà sia convinta della scelta. Il punto di Gianluca Di Marzio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Bastoni al Barça? L'Inter può prendere sia Muharemovic che Solet. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 L'Inter ha ufficialmente imparato la lezione: lo dimostra la scelta su Chivu
Immagine news podcast n.3 "Atletico, vittoria del Cholo e dell'identità: ora l'Italia ritrovi la sua". Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 Si parla troppo poco del Parma. Che ha già le idee chiare sul futuro
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Bazzani: "In Serie A solo Fabregas può permettersi di comprare i giocatori che vuole"
Immagine news Altre Notizie n.2 Romondini: "Inter, stupito dalla maturità di Chivu. Roma, Ranieri ha sbagliato"
Immagine news Altre Notizie n.3 D'Ubaldo: "Ct, la scelta sarà tra Conte e Allegri. E sulla Roma dico..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Lewandowski e il futuro: "Abbiamo ancora un po’ di tempo, non voglio parlare di offerte"
Immagine news Serie A n.2 Bastoni via dall'Inter? Fontecchio: "Brutta cosa, ma sarebbe un bene per la sua carriera"
Immagine news Serie A n.3 Inchiesta Risiko, comunicato della Fiorentina: "Accuse diffamatorie e prive di fondamento"
Immagine news Serie A n.4 Santon: "Chivu mi sta stupendo, non sbaglia una dichiarazione. All'Inter era fantastico"
Immagine news Serie A n.5 Capello: "Crisi del calcio italiano profonda e destinata a protrarsi per un po’ di tempo"
Immagine news Serie A n.6 Caprile contro l'Inter. Anche per insidiare Vicario nella corsa al post Sommer
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Immobile di nuovo a Pescara insieme ad Insigne? La parole di Daniele Sebastiani
Immagine news Serie B n.2 Confermata la condanna per Portanova. Il padre: "Guardate negli occhi il mostro"
Immagine news Serie B n.3 Cronaca della settimana decisiva per l'Empoli: ingiustizie arbitrali, ritiro e voci sul futuro
Immagine news Serie B n.4 Serie B, 35ª giornata: Empoli-Entella per la salvezza, il Palermo per la A. La guida completa
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Sampdoria-Monza: l'orgoglio del Ferraris sfida la determinazione brianzola
Immagine news Serie B n.6 Ashley Cole: "In Inghilterra ero scoraggiato, ora a Cesena prendo i conetti e mangio piadine"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Team Altamura, Ninivaggi: "Annata straordinaria. Futuro Mangia? A fine campionato"
Immagine news Serie C n.2 Potenza, il Sindaco annuncia la convenzione per il 'Viviani'. La reazione di Macchia
Immagine news Serie C n.3 Sindaco di Benevento: "Andremo incontro a Vigorito per la ristrutturazione dello stadio"
Immagine news Serie C n.4 Campobasso, Lucchini: "Non ce lo aspettavamo neanche noi di trovarci al quarto posto"
Immagine news Serie C n.5 Dal cambio in corsa al trionfo: il Benevento blinda Floro Flores fino al 2028
Immagine news Serie C n.6 Benevento, Floro Flores dopo il rinnovo: "Felice di poter far parte ancora di questa famiglia"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Aston Villa-Bologna, i rossoblù credono nella rimonta
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Fiorentina-Lazio
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Como-Inter, lariani a caccia dell'impresa: contro i nerazzurri non vincono dal 1985
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia Femminile, Soncin docente per un giorno alla Scuola Allenatori di Coverciano
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia Femminile, Dragoni: “Siamo inarrestabili. E possiamo vincere”. Poi il sogno Barça
Immagine news Calcio femminile n.3 Cento presenze per Giugliano e 1° gol per Lenzini. Le due celebrate a Coverciano
Immagine news Calcio femminile n.4 Un'altra nazionale conquista la qualificazione per Brasile 2027: è la Nuova Zelanda
Immagine news Calcio femminile n.5 Qualificazioni Mondiale 2027, tutti i risultati della 3ª giornata. Cadono Francia e Spagna
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia Femminile, Greggi e Oliviero in coro: "Adesso ripetiamoci contro la Danimarca"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Tom Rosati, il sergente di ferro con quelle mani che sembravano incudini. La sberla a Cozzella Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 L’Inter si prepara alla festa, le altre devono correre. Che campionato è stato?