Le probabili formazioni di Atalanta-Lazio: Muriel dal 1', biancocelesti senza Caicedo

La sfida infinita. Atalanta e Lazio si scontrano nei quarti di finale di Coppa Italia dopo aver eliminato rispettivamente Cagliari e Parma. Sarà la rivincita della finale di Coppa Italia del 2019: i nerazzurri vogliono tentare ancora una volta la scalata per poter portare a casa un trofeo nella gestione Gasperini. Il bel calcio avrà stregato tutta Italia, ora è il momento di concretizzare un modo di giocare che sta già facendo scuola. I biancazzurri però non vogliono in nessun modo uscire dalla competizione: la squadra di Inzaghi cercherà in tutti i modi di strappare il pass per la semifinale. Primo atto di coppa tra due pretendenti che hanno sempre dato spettacolo negli ultimi anni, in attesa del match di campionato di domenica.

COME ARRIVA L’ATALANTA - Chiuso il capitolo Papu Gomez, i nerazzurri tornano in campo con due assenti: Hateboer è fermo per un problema al piede, Pasalic è ancora alle prese con il recupero. In mezzo al campo spazio a De Roon e Pessina, con Maehle e Gosens a completare il reparto. Dubbi in difesa, anche se al momento si va verso la conferma di Palomino al centro affiancato da Toloi e Djimsiti. Sutalo, almeno per il momento, dovrebbe partire dalla panchina. In attacco il tecnico nerazzurro potrebbe schierare Malinovskyi e Miranchuk a supporto di Muriel, con Zapata e Ilicic pronti a partire dalla panchina.

COME ARRIVA LA LAZIO - Cinque vittorie consecutive tra campionato e coppa. I capitolini arrivano da un buon momento di forma, ma Inzaghi farà turnover, con Immobile che partirà dalla panchina. In mezzo al campo spazio a Milinkovic-Savic, Akpa Akpro ed Escalante. In difesa Patric, Hoedt e Acerbi con Marusic e Fares sulle corsie esterne. In attacco spazio a Pereira e Muriqi, con Reina tra i pali. Caicedo rimarrà fuori nella gara di questa sera per via di ubn problema al piede, ma rientrerà domenica per la seconda sfida al Gewiss Stadium.