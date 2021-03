Le probabili formazioni di Fiorentina-Milan: Ibrahimovic sfida Ribery

vedi letture

Di seguito le ultime su Fiorentina-Milan dai nostri inviati:

▪ Fiorentina-Milan - Domenica 21 marzo, ore 18, stadio Artemio Franchi

▪ Arbitra Marco Guida, della sezione di Torre Annunziata

▪ Classifica: Fiorentina 29 punti, Milan 56 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky Sport

COME ARRIVA LA FIORENTINA - Un po' di emergenza in casa Fiorentina con Cesare Prandelli che non potrà contare al 100% su Biraghi e Amrabat, che partiranno entrambi dalla panchina. Rientra invece Gaetano Castrovilli che si giocherà il posto a centrocampo con Eysseric, molto positivo nella trasferta di Benevento. Non ce la fa invece Kokorin: Ribery e Vlahovic comporranno il tandem offensivo. Difesa confermata, con Milankovic, Pezzella e Martinez Quarta a protezione di Dragowski, mentre Caceres e Venuti sulle corsie laterali. A centrocampo Bonaventura e Pulgar sono sicuri del posto.

COME ARRIVA IL MILAN - Stefano Pioli continua a contare gli assenti, con Ibrahimovic che reggerà l’attacco del Milan dopo gli infortuni di Rebic e Leao. Fuori anche Calabria, tornerà titolare Dalot a Firenze. A centrocampo ballottaggio tra Meitè e Tonali con il secondo in vantaggio, mentre in difesa non ci sarà Romagnoli: il tecnico rossonero si affiderà dunque a Tomori e Kjaer, con Theo Hernandez a sinistra. Dietro allo svedese unica punta ci saranno invece Saelemaekers, Calhanoglu e Hauge, in vantaggio su Krunic.