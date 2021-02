Le probabili formazioni di Atalanta-Napoli: ballottaggi Elmas-Politano e Rrhamani-Koulibaly

vedi letture

▪ Atalanta-Napoli - Domenica, ore 18.00, Gewiss Stadium

▪ Arbitra Marco Di Bello, della sezione di Brindisi

▪ Classifica: Atalanta 40 punti, Napoli 40 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA L'ATALANTA - In quattro giorni i nerazzurri si giocano praticamente tutto. Prima la sfida contro la squadra di Gattuso, poi il big match di Champions contro il Real Madrid. Proprio per questo motivo Gasperini potrebbe far riposare Freuler, con Pessina e De Roon in mezzo al campo. Emergenza sugli esterni visto l'infortunio di Hateboer: sulla destra Sutalo è favorito su Maehle, con Gosens sulla corsia sinistra. Davanti a Gollini andranno Toloi, Romero e Djimsiti, mentre Malinovskyi si piazzerà sulla trequarti. Ilicic può partire dal primo minuto mentre Muriel è in leggero vantaggio su Zapata.

COME ARRIVA IL NAPOLI - Napoli che fa la conta degli infortunati e degli acciaccati, con Matteo Politano che si aggiunge alla lista dei calciatori in dubbio per la sfida contro l’Atalanta. La notizia positiva per Gattuso arriva dalla difesa: Koulibaly e Ghoulam sono infatti guariti dal Covid e si sono allenati con il resto del gruppo. Nel 4-2-3-1 dei partenopei ci sarà Meret tra i pali (Ospina ancora out), con difesa composta da Di Lorenzo, Rrahmani (in ballottaggio con il senegalese), Maksimovic e Mario Rui. In mediana potrebbe recuperare Demme, affiancato da Bakayoko, mentre in attacco Osimhen agirà da prima punta (è l’unico a disposizione) con Elmas a destra, Zielinski trequartista e Insigne sulla sinistra.