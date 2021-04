Le probabili formazioni di Atalanta-Udinese: Pessina alle spalle di Muriel e Zapata

Di seguito le ultime su Atalanta-Udinese dai nostri inviati:

▪ Atalanta-Udinese - Sabato 3 aprile, ore 15, Gewiss Stadium

▪ Arbitra Gianluca Manganiello, della sezione di Pinerolo

▪ Classifica: Atalanta 55 punti, Udinese 33 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky Sport

COME ARRIVA L'ATALANTA - I nerazzurri tornano in campo dopo la vittoria contro l'Hellas Verona. Ancora assente Hateboer - serviranno almeno venti giorni per il recupero -, ma Gasperini recupera Gosens: l'esterno tedesco andrà a completare il centrocampo insieme a Maehle, De Roon e Freuler. In difesa Toloi, Romero e Djimsiti andranno a protezione di Gollini, mentre in attacco Pessina si piazzerà alle spalle di Muriel e Zapata. Da capire quali saranno le condizioni dei due azzurri che sono scesi in campo contro la Lituania: dopo i quattro contagiati nel gruppo squadra della Nazionale Toloi e Pessina effettueranno il tampone e attenderanno in isolamento le indicazioni delle autorità locali. In caso di via libera saranno a disposizione del gruppo squadra per la sfida interna con l'Udinese.

COME ARRIVA L'UDINESE - Le partite internazionali non hanno tolto molti elementi all’Udinese, con Luca Gotti che può proporre contro l’Atalanta la formazione tipo, con però i soliti ballottaggi. Davanti a Musso ci saranno Becao, Bonifazi e Nuytinck, basse probabilità che le carte De Maio e Samir possano cambiare le cose. Sulle fasce Molina è intoccabile, mentre Larsen dopo l’impegno con la Danimarca può riposare, Zeegelaar è in vantaggio su Ouwejan (rientrato solo di recente) per la maglia da titolare. In mezzo De Paul sarà affiancato da Walace e Arslan, con Makengo pronto all’uso. Dietro a Llorente ci sarà Pereyra, sono ancora da capire infatti le condizioni di Deulofeu dopo il problema la ginocchio di qualche settimana fa.