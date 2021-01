Le probabili formazioni di Benevento-Torino: Nicola si affida al tandem Zaza-Belotti

▪ Benevento-Torino - Venerdì 22 gennaio, ore 20.45

▪ Arbitro: Giacomelli

▪ Classifica: Benevento 21 punti, Torino 13 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA IL BENEVENTO - Partita fondamentale domani sera per il Benevento che, battendo il Torino, in un colpo solo dimenticherebbe il pomeriggio nero di Crotone e archivierebbe il discorso salvezza addirittura con un girone d’anticipo. Mister Inzaghi dovrà fare la conta dei disponibili ed è in stretto contatto con lo staff medico. Orientativamente ci saranno diverse novità di formazione, dettate anche dalle assenze dello squalificato Sau (due turni di stop per lui) e degli infortunati Letizia e Moncini, senza dimenticare che Schiattarella è alle prese con il Covid e tanti giocatori (come Viola) non sono al top della forma. Sarà ancora 4-3-2-1, con due trequartisti di qualità alle spalle della punta sperando di capitalizzare al meglio le tante occasioni prodotte. La certezza è rappresentata dal rientro di Caldirola tra i titolari: dovrebbe fargli spazio Alessandro Tuia. Barba e Maggio presidieranno le corsie esterne, mentre Improta torna ad agire da mezzala. Dietro Lapadula è certo di una maglia Roberto Insigne, ballottaggio tra Iago Falque e Caprari con il primo leggermente favorito.

COME ARRIVA IL TORINO - Zaza al fianco di Belotti: Nicola sta studiando questo tandem d’attacco per il suo esordio sulla panchina del Toro. Il nuovo allenatore riparte dal 3-5-2 per rilanciare l’ex Valencia. In difesa scalpita il giovane Buongiorno, in ballottaggio con Lyanco e Bremer, ma potrebbe anche spuntarla Rodriguez al posto di uno dei dei brasiliani. Il dubbio per la mediana è Segre, che sfida uno degli intoccabili di Giampaolo come Linetty, e rientra Rincon dalla squalifica. Per la fascia sinistra, Ansaldi è favorito su Murru, mentre a destra ci sarà Singo. Indisponibili Vojvoda e Nkoulou, per il resto Nicola non ha squalificati o diffidati.