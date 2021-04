Le probabili formazioni di Crotone-Udinese: ballottaggio Nestorovski-Forestieri

vedi letture

La Serie A si riprende la scena dopo l'infrasettimanale dedicato alle coppe europee, che ha regalato la grande soddisfazione di una squadra italiana in semifinale, seppur di Europa League, e il grande spettacolo delle big internazionali che si sono sfidate nei quarti di finale a suon di gol. È tempo di ripensare a lotta Europa e salvezza per quanto riguarda il campionato italiano, che nel weekend vivranno incroci assolutamente decisivi. Di seguito le ultime su Crotone-Udinese, raccolte dai nostri inviati:

▪ Crotone-Udinese - Sabato, ore 15.00, stadio Ezio Scida

▪ Arbitra Luca Massimi della sezione di Termoli

▪ Classifica: Crotone 15 punti, Udinese 33 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky Sport

COME ARRIVA IL CROTONE - Per un Pedro Pereira che torna dopo la squalifica, c'è un Benali indisponibile dopo il ko patito nella sfida contro lo Spezia. Cosmi dovrebbe ripartire dal 3-5-2 con Messias mezzala e Simy-Ounas di punta, mentre in mezzo Molina e Petriccione dovrebbero essere gli altri interni e Reca-Pereira i laterali. In difesa possibile qualche sorpresa dopo il crotto di una settimana fa, ma al momento Luperto-Golemic-Djidji sembra essere il terzetto favorito alla guardia della porta di Cordaz.

COME ARRIVA L'UDINESE - Settimana relativamente tranquilla per l’Udinese, con Luca Gotti che quindi avrà a disposizione la rosa al completo, fatta eccezione per i lungodegenti Pussetto e Deulofeu. Davanti a Musso dunque rientra Nuytinck, che ha smaltito il fastidio ai flessori che lo ha tenuto fermo contro il Toro. Insieme a lui ci saranno Becao e Bonifazi. Sulle fasce presenti i titolari Nahuel Molina e Stryger Larsen. In mezzo solito dubbio su Pereyra. Da trequartista stava giocando bene, ma contro i granata è parso un po’ opaco. Può dunque essere riportato mezzala, affiancando così Arslan e De Paul. Dietro a Llorente si aprirebbe così il ballottaggio Nestorovski-Forestieri, con il secondo in vantaggio.