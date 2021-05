Le probabili formazioni di Genoa-Sassuolo: Strootman è out, c'è Zajc al suo posto

Di seguito tutte le ultime su Genoa-Sassuolo, raccolte dai nostri inviati:

Genoa-Sassuolo - Domenica 9 maggio ore 12.30, stadio Ferraris

▪ Arbitra Maurizio Mariani, della sezione di Aprilia

▪ Classifica: Genoa 36 punti, Sassuolo 53 punti

▪ Diretta tv a cura di DAZN

COME ARRIVA IL GENOA - Problema delle ultime ore per Ballardini. Il tecnico rossoblu non potrà contare su Kevin Strootman nonostante l'olandese sia stato convocato nella giornata ieri. Il centrocampista nella notte ha avuto un problema gastrointestinale ed è stato lasciato a riposo per la partita contro il Sassuolo che si disputerà fra poco più di un'ora e mezza. Niente a che vedere col Covid, in quanto il giocatore è negativo al tampone. Al suo posto c'è Zajc.

COME ARRIVA IL SASSUOLO - De Zerbi senza Boga, capitan Magnanelli e senza lo squalificato Marlon. Sulle fasce soliti ballottaggi Toljan-Muldur e Kyriakopoulos-Rogerio, al centro non dovrebbero esserci sorprese con la coppia Chiriches-Ferrari. In mezzo al campo Maxime Lopez insidia Obiang per un posto al fianco di Locatelli. In avanti dovrebbe esserci il ritorno di Djuricic (ballottaggio aperto con Defrel) con Berardi e Traore ai suoi lati e Raspadori unica punta. Torna Caputo ma partirà dalla panchina.