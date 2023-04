Le probabili formazioni di Lazio-Juventus: Vlahovic, Di Maria e Milik in corsa per due posti

Di seguito le ultime dai campi su Lazio-Juventus, raccolte dagli inviati di TMW:

▪ Lazio-Juventus - Sabato 8 aprile, ore 20.45, stadio Olimpico

▪ Arbitra Marco Di Bello, della sezione di Brindisi

▪ Classifica: Lazio 55 punti, Juventus 44 (-15) punti

▪ Diretta tv a cura di DAZN

Come arriva la Lazio

Immobile spera di tornare titolare contro la Juventus. È questa la decisione più grande e importante attesa da Sarri: Pedro, in tal caso, sarebbe una risorsa da utilizzare a gara in corso. Nel tridente ovviamente spazio poi a Felipe Anderson e Zaccagni, mentre a centrocampo l’altro dubbio riguarda il mediano: Vecino è favorito su Cataldi per dare equilibrio a Milinkovic-Savic e Luis Alberto. Davanti Provedel, Marusic torna dalla squalifica a destra con Hysaj a sinistra e Casale-Romagnoli al centro. Nessun infortunato per Sarri che ha tutto il gruppo a disposizione.

Come arriva la Juventus

Terza sfida stagionale contro la Lazio di Maurizio Sarri dopo le due vittorie dei bianconeri. Allegri rilancia Szczesny tra i pali con Gatti, Bremer e Danilo ancora favoriti da centrali su Alex Sandro. Il terzetto di centrocampo Fagioli-Locatelli-Rabiot viaggia ancora verso la conferma con De Sciglio, in vantaggio su Cuadrado, sulla destra con Kostic a sinistra. Grandi dubbi in attacco con Vlahovic, Di Maria e Milik in corsa per due posti dal primo minuto con Chiesa inizialmente dalla panchina.