Le probabili formazioni di Milan-Juventus: Demiral favorito su Frabotta come terzino

Panchine in bilico e primi due posti divisi da un punto: la Serie A 2020/21 è entrata nel vivo e con la seconda gara del nuovo anno, la prima in infrasettimanale, regalerà tante emozioni, con ben sette gare in contemporanea. Di seguito le indicazioni di formazione di Juventus-Milan, con le ultime dai campi raccolte dai nostri inviati:

▪ Juventus-Milan - Mercoledì, ore 20.45, al Giuseppe Meazza

▪ Arbitra Massimiliano Irrati, della sezione di Pistoia

▪ Classifica: Milan 37 punti, Juventus 27 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA IL MILAN - Il Milan per il grande classico contro la Juventus non recupera nessuno degli infortunati. Pioli dovrà fare a meno di Ibrahimovic in attacco, vicino al rientro ma non ancora pronto. Fuori pure Bennacer, Gabbia e Saelemaekers, mentre Tonali salterà il match per squalifica e al suo posto giocherà Krunic accanto a Kessie. L'unica buona notizia è il ritorno di Hernandez dopo il turno di stop a Benevento. Confermato Leao punta e Rebic a sinistra mentre Castillejo si gioca una maglia da titolare con Diaz a destra.

COME ARRIVA LA JUVENTUS - Senza Morata infortunato e Alex Sandro e Cuadrado positivi al Covid-19, Andrea Pirlo costretto a fare di necessità virtù in vista del big match di San Siro contro il Milan. Nonostante la lieve febbre dei giorni scorsi Dybala sarà regolarmente al fianco di Ronaldo a comporre il tandem d’attacco. In mezzo al campo confermato Chiesa sulla destra con Bentancur sicuro del posto in mezzo assieme a uno fra Rabiot, favorito, e Arthur e Ramsey, avanti su McKennie, a sinistra. Davanti a Szczesny, retroguardia con Danilo a sinistra, Bonucci e De Ligt centrali e Demiral adattato sulla destra, in vantaggio su Frabotta.