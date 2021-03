Le probabili formazioni di Milan-Manchester United: Ibra dall'inizio, c'è Rashford

Una sfida che profuma di passato, importante e glorioso, e di un futuro che può riconsegnare all'Europa due delle squadre più amate e vincenti della storia del calcio europeo. Dopo l'1-1 di Old Trafford tornano in campo Milan e Manchester United, per gli ultimi novanta minuti della super sfida degli ottavi di Europa League. Qualche importante recupero in entrambe le formazioni in vista della sfida di questa sera di San Siro, con fischio d'inizio fissato per le ore 21.00: i rossoneri hanno due risultati su tre a disposizione, salvo il pareggio con più di due reti segnate. Se il Milan di Pioli vorrà tornare grande tanto passerà anche da sfide di questo calibro.

COME ARRIVA IL MILAN - Dopo la sconfitta di misura contro il Napoli di domenica, mister Pioli ritrova Zlatan Ibrahimovic, favorito su Ante Rebic per guidare l'attacco dei rossoneri dopo l'infortunio rimediato contro la Roma lo scorso 28 di febbraio. Lo svedese, fresco di convocazione in nazionale, guiderà l'attacco del Diavolo con Calhanoglu alle sue spalle, e Krunic e Saelemakers sulle fasce. A centrocampo ballottaggio aperto tra Tonali e Meite per il ruolo al fianco di Kessie, con l'ex Torino leggermente in vantaggio sul classe 2000. In difesa c'è Theo a sinistra, con Dalot preferito all'acciaccato Calabria, mentre i due centrali saranno Kjaer e Tomori, davanti a Gigio Donnarumma.

COME ARRIVA IL MANCHESTER - Qualche assenza di rilievo anche nei Diavoli Rossi di Solskjaer, che recuperano però, almeno per la panchina, Pogba e Van de Beek mentre non ci saranno Cavani e Martial. Il tecnico danese si affida ad Henderson in porta, con De Gea che torna in panchina, linea a quattro che vede Bailly out per infortunio, sostituito da Lindelof al fianco di Maguire, con Wan-Bissaka e Telles titolari sulle fasce. In mezzo Mc Tominay e Matic formano la cerniera centrale, con Bruno Fernandes sulla trequarti insieme agli esterni James e Greenwood, con Rashford unica punta.