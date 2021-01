Le probabili formazioni di Milan-Torino: Calabria riprende il posto da terzino destro

Di seguito le indicazioni di formazione di Milan-Torino, con le ultime dai campi raccolte dai nostri inviati:

▪ Milan-Torino - Sabato, ore 20.45, al Giuseppe Meazza

▪ Arbitra Fabio Maresca, della sezione di Napoli

▪ Classifica: Milan 37 punti, Torino 12 punti

▪ Diretta tv a cura di DAZN

COME ARRIVA IL MILAN - Emergenza per Stefano Pioli, che però inserisce tra i convocati Calhanoglu e Ibrahimovic. Probabile spazio comunque a Castillejo, Diaz, Hauge e Leao. A centrocampo rientra Sandro Tonali dopo un turno di squalifica e farà coppia con Kessie, in difesa Calabria riprende il posto da terzino destro dopo aver giocato in mediana contro la Juve. Romagnoli, Kjaer e Hernandez completeranno il reparto arretrato. Ancora fuori per Covid Krunic e Rebic, mentre per infortunio sono ai box Gabbia e Bennacer.