Le probabili formazioni di Napoli-Bologna: Orsolini ancora preferito a Skov Olsen

Il 26° turno di Serie A tornerà ad essere composto da dieci gare, a meno di sorprese: il Torino ha avuto infatti l'ok per tornare ad allenarsi e, se non arriveranno novità nelle prossime ore, partirà alla volta di Crotone. Per lotta Champions e salvezza, le più appassionanti in questo momento della stagione, altra giornata importante e che potrebbe segnare svolte significative in classifica. Di seguito le ultime su Napoli-Bologna dai nostri inviati:

▪ Napoli-Bologna - Domenica, ore 20.45, stadio Diego Armando Maradona

▪ Arbitra Daniele Chiffi, della sezione di Padova

▪ Classifica: Napoli 44 punti (una gara in meno), Bologna 28 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA IL NAPOLI - Gara importante per il Napoli, alle prese con una situazione ambientale molto delicata dopo le polemiche post-Sassuolo. Per la sfida al Bologna Rino Gattuso ritrova Koulibaly dopo la squalifica, mentre Osimhen dovrebbe tornare nella lista dei convocati ma partire inizialmente in panchina: decisivo il provino che verrà fatto alla vigilia della partita. Nel 4-2-3-1 dei partenopei dovrebbe ritrovare spazio Ospina, con difesa composta da Di Lorenzo, Rrahmanai, Koulibaly e Ghoulam. In mediana la coppia Demme-Fabiàn, mentre in attacco conferma per Politano (Lozano ancora ai box), Zielinski, Insigne e Mertens.

COME ARRIVA IL BOLOGNA - Alla lista di indisponibili per la sfida contro il Napoli che riporta i nomi di Tomiyasu, Faragò, Dijks, Baldursson, Hickey e Dominguez, si aggiunge anche lo squalificato Jerdy Schouten. Domenica sera al Maradona Mihajlovic sarà costretto nuovamente a modificare le scelte difensive e quelle che riguardano la mediana, rispetto all’ultima sconfitta di Cagliari. Per quanto concerne il reparto arretrato, però, Il tecnico serbo potrà contare nuovamente su Danilo che dovrebbe essere schierato titolari insieme a De Silvestri, Soumaoro e Mbaye. A centrocampo al fianco di Svanberg è probabile che si riveda Poli dal 1’ minuto, visto che Medel non ha ancora i 90 minuti nelle gambe e Dominguez non si sa se riuscirà ad essere della sfida. Pochi i dubbi in avanti, invece, con Orsolini, Soriano e Sansone che dovrebbero nuovamente partire titolari al sostegno di Barrow.