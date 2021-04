Le probabili formazioni di Napoli-Inter: Osimhen preferito a Mertens dal 1'

La Serie A si riprende la scena dopo l'infrasettimanale dedicato alle coppe europee, che ha regalato la grande soddisfazione di una squadra italiana in semifinale, seppur di Europa League, e il grande spettacolo delle big internazionali che si sono sfidate nei quarti di finale a suon di gol. È tempo di ripensare a lotta Europa e salvezza per quanto riguarda il campionato italiano, che nel weekend vivranno incroci assolutamente decisivi. Di seguito le ultime su Napoli-Inter, raccolte dai nostri inviati:

▪ Napoli-Inter - Domenica, ore 20.45, stadio Diego Armando Maradona

▪ Arbitra Daniele Doveri della sezione di Roma

▪ Classifica: Napoli 59 punti, Inter 74 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA IL NAPOLI - Due dubbi per Rino Gattuso in vista dell’importantissimo match di domenica sera contro l’Inter. Il tecnico, che dovrà fare a meno dell’infortunato Ospina e dello squalificato Lozano, tiene aperti due ballottaggi: a sinistra in difesa con Hysaj favorito su Mario Rui ed in attacco con Osimhen avanti su Mertens. Nel 4-2-3-1 dei partenopei spazio dunque per Ospina, con difesa composta da Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Hysaj. Mediana a due con Fabiàn e Demme, con Politano, Zielinski (che ha recuperato dai fastidi muscolari) e Insigne a sostenere il centravanti Osimhen.

COME ARRIVA L'INTER - Dopo il turnover visto con il Cagliari, l'Inter torna con la formazione tipo, o quasi, per il big match contro gli azzurri di Gattuso: davanti ad Handanovic ci saranno dunque Bastoni, de Vrij e Skriniar, mentre a centrocampo Eriksen con Brozovic e Barella. Sugli esterni Darmian è in vantaggio su Young a sinistra, mentre a destra toccherà senza dubbio ad Hakimi. Davanti Lautaro Martinez e Lukaku, su questo davvero non c'è alcuna incertezza.