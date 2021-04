Le probabili formazioni di Napoli-Lazio: Ciro contro Ciro. Mertens sfida Immobile

Ultimo turno infrasettimanale dell'anno per la Serie A, in una settimana che forzatamente dirà moltissimo sulla classifica finale del campionato italiano: dopo la bomba relativa alla Superlega, per qualche ora si torna a pensare al campo e alla massima divisione italiana, ma inevitabilmente gli strascichi non mancheranno. Di seguito le ultime su Napoli-Lazio, raccolte dai nostri inviati:

▪ Napoli-Lazio - Giovedì 22 aprile ore 20.45, stadio Diego Armando Maradona

▪ Arbitra Marco Di Bello, della sezione di Brindisi

▪ Classifica: Napoli 60 punti, Lazio 58 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA IL NAPOLI - Torna in campo il Napoli, che dopo il pareggio con l’Inter ospita la Lazio in una gara decisiva nella corsa al piazzamento Champions. Assenza pesante in mediana per Gattuso, che dovrà fare meno dello squalificato Demme, mentre in attacco torna a disposizione Lozano appiedato dal Giudice Sportivo per il match con la capolista. Nel 4-2-3-1 partenopei c’è Meret tra i pali (Ospina infortunato), con difesa composta da Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Hysaj. Sarà Bakayoko a rimpiazzare Demme nella mediana con Fabiàn, mentre in avanti Lozano dovrebbe tornare titolare a destra nel terzetto con Zielinski e Insigne. Solito ballottaggio in attacco: questa volta è Mertens il favorito su Osimhen.

COME ARRIVA LA LAZIO - Escalante ancora ai box, per lui si teme uno stiramento che lo terrebbe fuori per diverse settimane. Fuori anche Inzaghi, al Maradona in panchina andrà ancora il vice Farris, mentre i problemi accusati in allenamento da Immobile non dovrebbero essere gravi. Ciro stringe i denti per affiancare Correa, mentre Leiva potrebbe alzare bandiera bianca: Parolo pronto al suo posto. A centrocampo spazio a Luis Alberto e Milinkovic-Savic, sulle corsie Lazzari e Fares, mentre nel terzetto difensivo confermato Marusic al fianco di Acerbi e Radu, davanti a Reina.