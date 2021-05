Le probabili formazioni di Parma-Atalanta: possibile il ritorno tra i titolari di Sohm

Di seguito tutte le ultime su Parma-Atalanta, raccolte dai nostri inviati:

Parma-Atalanta - Domenica 9 maggio ore 15.00, stadio Tardini

▪ Arbitra Antonio Giua, della sezione di Olbia

▪ Classifica: Parma 20 punti, Atalanta 69 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA IL PARMA - Con la retrocessione diventata matematica lunedì scorso, il Parma si appresta a giocare queste ultime quattro giornate di Serie A potendo permettersi alcuni esperimenti, in modo da testare alcuni dei giocatori che potranno far parte della squadra della prossima stagione e che in questa annata hanno trovato meno spazio. Possibile dunque, il ritorno tra i titolari di Simon Sohm, da cui la società vorrà ripartire, che potrebbe prendere il posto nel mezzo dell’infortunato Brugman, con Grassi e Kurtic ai suoi lati. Visti gli infortuni di Man, Mihaila e Karamoh, potrebbe esserci ancora spazio per Kucka nel tridente, con Cornelius e ancora Gervinho, in vantaggio su Brunetta mentre in difesa, con l'infortunio di Pezzella Gagliolo scala a sinistra, con la coppia centrale che potrebbe vedere i giovani Dierckx e Valenti, con Conti a destra e Colombi nuovamente in porta.

COME ARRIVA L'ATALANTA - I nerazzurri tornano in campo dopo il pareggio contro il Sassuolo. Ben tre assenze per Gasperini, a partire da Gollini: il numero 95 non ci sarà per via della squalifica, al suo posto Sportiello. In difesa il tecnico degli orobici perde Toloi per un problema muscolare, in difesa andranno Djimsiti, Romero e Palomino. Maehle, dopo i problemi al tendine d’achille, è rientrato nella lista dei convocati, ma molto probabilmente partirà dalla panchina. Hateboer e Gosens andranno sugli esterni con la coppia De Roon-Freuler in cabina di regia. In attacco si cambia poco, Pessina e Malinovskyi si posizioneranno a supporto di Zapata. Muriel, viste le ultime prestazioni, potrebbe restare fuori come già successo al Mapei Stadium.