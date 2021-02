Le probabili formazioni di Parma-Bologna: Orsolini in panchina, Pellé e Zirkzee convocati

Di seguito le ultime dai campi di Parma-Bologna raccolte dai nostri inviati:

▪ Parma-Bologna - Domenica, ore 18.00, stadio Ennio Tardini

▪ Arbitra Marco Guida, della sezione di Torre Annunziata

▪ Classifica: Parma 13 punti, Bologna 20 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA IL PARMA - Alla caccia di punti vitali per ripartire dopo una periodo grigissimo, il Parma di Roberto D'Aversa ospita il Bologna al Tardini, in un derby che negli ultimi anni ha sempre regalato spettacolo. Il tecnico crociato non dovrebbe effettuare moltissimi cambi rispetto alle ultime uscite, con Sepe in porta, linea a quattro con Conti e Gagliolo terzini e con Osorio al fianco di Mattia Bani, in vantaggio su Alves. A centrocampo ecco il ritorno di Brugman, con Kucka e Kurtic ai suoi lati. Davanti, possibile prima da titolare per Dennis Man, a completare il tridente con Cornelius e Gervinho.

COME ARRIVA IL BOLOGNA - Riccardo Orsolini non è al 100%, ma il suo forfait al momento sembra escluso, mentre è aperto il ballottaggio con Skov Olsen. Negli altri reparti, invece, non dovrebbero esserci grosse variazioni rispetto alla sfida con il Milan. A proteggere la porta rossoblù il solito Skorupski, mentre in difesa Tomiyasu potrebbe essere riconfermato terzino con Soumaoro e Danilo centrali e Dijks a destra. A centrocampo Mihajlovic potrebbe scegliere la coppia Schouten e Svanberg, con Poli e Dominguez subito dietro nelle gerarchie. Musa Barrow, poi, dovrebbe essere nuovamente schierato prima punta mentre alle sue spalle oltre a Soriano e Sansone ci sarà uno tra Orsolini e Skov Olsen (favorito). Convocato il neo-acquisto Antov.